Alessandra Amoroso incanta con Gigi D’Alessio: “Amo Napoli. Te voglio bene assaje”

Nel corso del suo concerto in piazza del Plebiscito, in onda su Rai 1, Gigi D’Alessio ha accolto sul palco Alessandra Amoroso che ha colto l’occasione per esprimere il suo amore per la città di Napoli.

La Amoroso al concerto di D’Alessio: “Ti amo Napoli”

Gigi D’Alessio e Alessandra Amoroso hanno scatenato il pubblico di piazza del Plebiscito sulle note di Un cuore malato, uno dei grandi successi dell’artista partenopeo e Lara Fabian. Al termine dell’esibizione, il cantante ha voluto sottolineare il legame dell’artista con la città partenopea: “Lei ama veramente Napoli. Mi dice sempre che non la devo invitare solo allo show di piazza del Plebiscito ma a Napoli, a mangiare una pizza”.

“Amo Napoli e sono felicissima di essere qui, tantissimo. Grazie del vostro amore. Te voglio bene assaje” – ha replicato la cantante salentina esprimendo il suo affetto per il pubblico e la città di Napoli. D’Alessio ha, poi, ricordato il lancio del tour dell’artista in occasione dei suoi 15 anni di carriera.

Poco prima ad affiancare Gigi sul palco della celebre piazza napoletana è stata Elodie che ha letteralmente incantato il pubblico con la sua performance in napoletano. Anche in quel caso D’Alessio ha evidenziato: “Lei non è napoletana ma lo è nell’anima”. Tra gli altri ospiti dello show Luisa Ranieri, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia, Annalisa e i The Kolors.