Grande Geolier: risponde ai fischi mischiandosi tra il pubblico e saluta Josè, suo fan

Il 18esimo cantante in gara ad esibirsi questa sera al Festival di Sanremo è stato Geolier, il rapper partenopeo che si è affermato tra i protagonisti indiscussi di questa 74esima edizione, arrivando a conquistare il primo posto nella classifica provvisoria.

Geolier alla finale del Festival di Sanremo tra il pubblico

Geolier è tornato con grinta sul palco dell’Ariston, nonostante le critiche e i fischi a lui indirizzati che hanno invaso la platea sia durante la serata delle cover, quando è stato proclamato vincitore, sia quando Amadeus, inaugurando l’ultima serata del Festival, ha svelato la classifica provvisoria che lo vede ancora una volta in vetta.

L’artista non ha espresso parola su quanto accaduto, al contrario nel corso della sua esibizione si è catapultato tra il pubblico – quello stesso pubblico che lo ha fischiato – e ha colto l’occasione per salutare anche Josè, il figlio di Amadeus che ha espresso apprezzamento per il rapper esultando ad ogni sua performance.

E’ stato, invece, Amadeus a inizio trasmissione a zittire i fischi invocando il pubblico a portare rispetto per tutti gli artisti, Geolier compreso. L’artista si è limitato a dire, nel corso di un’intervista, di aver provato una grande delusione quando diversi spettatori dell’Ariston hanno lasciato le loro poltrone al suo ingresso durante la fase finale della serata cover.

Ha risposto con grande eleganza anche alla giornalista che nel corso della conferenza di oggi lo ha accusato di “aver rubato” il primo posto ad altri cantanti, a sua detta sicuramente più meritevoli di Geolier. In quel caso si è limitato a dire: “Io mi sento a disagio a rispondere alla tua domanda, io non ho rubato nulla, rubare è una brutta parola”.