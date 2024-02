Geolier: “Fischi, persone che se ne vanno. È stata l’esibizione più brutta della mia vita”

Si è aggiudicato la vittoria durante la serata delle cover Geolier, tra i protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo, ma quel risultato non ha fatto gioire il rapper, sommerso dai fischi della platea dell’Ariston che, probabilmente, sperava in un esito diverso.

Geolier sui fischi a Sanremo: “L’esibizione più brutta”

“Ho fatto di tutto per portare sul palco questi tre mostri (Gigi D’Alessio, Luchè e Gue Pequeno, ndr). Poi vincere e andare sul palco con le persone che fischiano, si alzano e se ne vanno, alla fine è stata una delle esibizioni più brutte che ho fatto nella mia vita, anzi la più brutta“ – ha detto Geolier in una video-intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

A fine serata Amadeus ha letto la Top 5 che ha visto Geolier prevalere su Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa. Un risultato che ha scatenato il pubblico generando fischi e indignazione con persone che hanno addirittura lasciato le poltrone quando l’artista, con i suoi colleghi, si è presentato sul palco per esibirsi nuovamente.

Sicuramente una delle più brutte pagine della storia di questo Festival e non per la vittoria di Geolier. Qui, infatti, non si discute del merito, né del fatto che quella del rapper sia stata la migliore esibizione della serata. Tanti, infatti, sono stati gli artisti che hanno letteralmente incantato il pubblico, molti ad esempio puntavano sul trionfo di Angelina Mango che ha incantato gli spettatori con una strabiliante interpretazione di La Rondine.

Ma se è lecito fare il tifo per il proprio cantante preferito, nulla giustifica il comportamento fuori luogo e poco carino nei confronti di un ragazzo di soli 23 anni che si approccia per la prima volta ad un Festival di portata nazionale e internazionale. Se per molti Geolier non ha meritato la vittoria è ancor più vero che non meritava nemmeno questa vergognosa ondata di fischi.