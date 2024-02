Lacrime e applausi per Angelina Mango: commuove a Sanremo con l’omaggio al papà

Si è esibita con il brano La Rondine durante la quarta serata del Festival di Sanremo la cantante Angelina Mango, omaggiando il papà scomparso nel corso della sua partecipazione alla kermesse.

Angelina Mango emoziona con La Rondine a Sanremo

Un momento toccante non solo per il pubblico ma per la stessa artista che si è mostrata visibilmente emozionata intonando uno dei brani più famosi del celebre Mango, accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Un’esibizione seguita da un lungo applauso del pubblico e dall’arrivo di Amadeus e Lorella Cuccarini che si sono uniti alla standing ovation-

“L’applauso ci aiuta, non abbiamo parole dalla commozione. Un omaggio bellissimo ad una delle voci più belle della musica italiana” – ha detto il conduttore e direttore artistico, ricordando a sua volta Mango, congedando poi l’artista che ha regalato forse uno dei momenti più emozionanti di questo Festival.

Angelina Mango e l’amore per Napoli

Cantante di successo, tra le protagoniste indiscusse di Sanremo, Angelina Mango ha un legame speciale con la città partenopea e ne ha dato prova anche al Festival augurando buona fortuna ai colleghi The Kolors con un’espressione napoletana. Anche il titolo di una delle sue canzoni di successo, Che t’o dico a fa’ è napoletano.

“Non sono di Napoli ma di un paese più a Sud. Il mio dialetto è però molto vicino a quello campano e molte frasi che utilizzo quando scrivo, le sento da quando ero piccola. ‘Che t’o dico a fa’ lo dico anche io quando parlo. Quindi fa parte di me. I riferimenti che però faccio a Napoli non riguardano la mia infanzia perché non sono cresciuta lì. La cosa bella di fare musica è che si è liberi di andare dove si vuole e di parlare qualsiasi lingua. Ed io parlo il Napoletano come parlo l’Italiano o come parlerei volentieri l’Inglese o lo Spagnolo. E proprio perché la musica toglie i confini che io posso cantare in napoletano senza appropriarmi di nessuna specifica cultura. Ho sempre tifato Napoli” – ha detto nel corso della conferenza stampa.