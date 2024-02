Geolier vincitore della seconda serata, è primo in classifica: il figlio di Amadeus esulta

Geolier è il vincitore indiscusso della seconda serata del Festival di Sanremo: si è posizionato al primo posto della classifica provvisoria data dall’incrocio dei voti del televoto e della giuria delle radio facendo gioire l’intera città di Napoli.

Geolier primo in classifica nella seconda serata di Sanremo

Il rapper napoletano si è esibito per la seconda volta sul palco dell’Ariston, annunciato da Fiorella Mannoia che, come altri big in gara, ha svolto il ruolo di presentatrice per una sera. Terminata l’esibizione ha voluto dedicare i fiori di Sanremo al giovane Daniele, il 17enne partenopeo morto a causa di un tumore.

A fine serata il conduttore e direttore Artistico ha svelato la Top 5 degli artisti più votati. Al primo posto c’è proprio l’artista napoletano Geolier con I p’me, tu p’te seguito da Irama con Tu no, Annalisa con Sinceramente, Loredana Bertè con Pazza e Mahmood con Tuta gold.

Applausi e urla di gioia hanno invaso l’Ariston all’annuncio di Geolier primo in classifica: ad esultare è stato anche Josè, il figlio di Amadeus, seduto in prima fila accanto alla madre, Giovanna Civitillo. La classifica della puntata di debutto del Festival, generata dai voti espressi dalla sala stampa, vedeva tra i primi 5 (in ordine): Loredana Bertè, Angelina Mango (La noia), Annalisa, Diodato (Ti muovi) e Mahmood.

Questa sera Geolier tornerà sul palco di Sanremo ma non per esibirsi. La novità introdotta per l’edizione 2024, come già successo per gli altri artisti in gara, prevede che siano proprio i big a presentare i propri colleghi nel corso di queste due ultime serate. Domani, invece, sarà dato spazio alle cover mentre sabato si terrà il gran finale con la proclamazione del vincitore. Nelle prossime ore sarà resa nota la scaletta ufficiale della terza serata, con l’ordine d’uscita dei cantanti e dei relativi presentatori.