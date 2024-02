La Mannoia presenta Geolier: lui dedica i fiori di Sanremo al 17enne napoletano morto

Presentato da Fiorella Mannoia, anche nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, il rapper partenopeo Geolier si è esibito con la sua canzone I p’ me, tu p’ te.

La Mannoia presenta Geolier a Sanremo: la dedica a Daniele

“Il titolo è I p’ me, tu p’ te, canta Geolier” – ha detto Fiorella Mannoia annunciando l’ingresso di Geolier sul palco dell’Ariston. L’artista si è poi esibito con il suo brano, interamente in napoletano, facendo ballare la platea dell’Ariston. Alla fine della sua esibizione, ancora la Mannoia lo ha raggiunto per consegnargli i fiori di Sanremo. Alzandoli al cielo Geolier ha detto: “Questi sono per Daniele”.

La sua dedica molto probabilmente è rivolta a Danielino, il ragazzo di 17 anni morto nelle scorse ore dopo aver combattuto contro un tumore. Proprio il cantante lo aveva raggiunto in ospedale di recente, essendo uno dei suoi più grandi idoli. Il ragazzo aveva ricevuto anche messaggi di incoraggiamento da parte di altri personaggi dello spettacolo da LDA a Stefano De Martino.

I p’ me, tu p’ te: il testo della canzone di Geolier

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te.