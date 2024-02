Sanremo, la giornalista accusa Geolier in conferenza: “Non ti senti a disagio per aver rubato la vittoria?”

Ultima giornata di Festival di Sanremo che si preannuncia incandescente già dalle prime ore del pomeriggio. Dopo la stupenda serata cover di ieri sera che ha premiato Geolier con il suo medley con Luché, Gué e Gigi D’Alessio, la critica si è spaccata in due per la vittoria del rapper nei confronti di Angelina Mango (salita sul palco con La rondine). Nella conferenza stampa odierna, le scintille non sono mancate con una giornalista che ha voluto provocare Geolier sulla vittoria nella serata cover accusandolo di “aver rubato”. La risposta del rapper però ha spento subito gli animi abbastanza caldi.

La giornalista accusa Geolier durante l’ultima conferenza a Sanremo

Durante la conferenza stampa odierna il cantante napoletano è stato attaccato così da una giornalista a poche ore dalla finale di questa sera: “Vittoria meritata, complimenti. Ma non ti senti di aver rubato la vittoria di ieri? Oggettivamente c’erano delle esibizioni migliori, su tutte quella dei Santi Francesi e di Angelina Mango, ma ce ne sono anche altre. Con tutto il rispetto al posto tuo mi sentirei un po’ a disagio a pensar di aver vinto quando c’erano queste esibizioni in gara”.

Il rapper napoletano ha poi risposto così: “Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda. Io non so cosa posso dirti. Non mi sento di aver rubato e questa parola è bruttissima. Io ho dei fan che mi hanno sempre supportato e non solo a Sanremo, io mi sono esibito, non ho rubato. Ieri sono salito sul palco e non era facile esprimermi davanti ad un teatro così pieno ed importante con gente che si alzava e se ne andava o ritornava ai propri posti. Meritava Angelina lo so, me lo ha detto anche mia madre dopo la serata”.