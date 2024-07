Lady Gaga apre le Olimpiadi di Parigi: la star mondiale ha origini meridionali

Ha dato il via al primo spettacolo musicale della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 la famosa cantautrice statunitense Lady Gaga, la star internazionale dalle origini italiane e più specificamente meridionali.

Lady Gaga alle Olimpiadi 2024: ha origini meridionali

Travolta e circondata di piume bianche e rosa, l’artista di fama mondiale è stata la protagonista del primo momento d’intrattenimento della spettacolare parata inaugurale delle Olimpiadi. Pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga è un’affermata cantautrice, compositrice ma anche attrice (nota in queste vesti soprattutto per il film A star is born).

Nata il 28 marzo 1968 al Lenox Hill Hospital, nell’Upper East Side di New York, Lady Gaga è fortemente legata anche all’Italia. Il padre, Joseph Germanotta, infatti, è un imprenditore e ristoratore statunitense di origini siciliane. Proprio il nonno della cantante era emigrato da Naso, un piccolo comune siciliano della provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d’America. Anche la madre, imprenditrice e filantropa, a sua volta ha origini italiane, e in particolare veneziane, da parte di madre.

Lady Gaga ha iniziato la sua scalata al successo nel 2005, affermandosi in breve tempo nel panorama musicale non solo per la sua voce, la qualità delle sue esibizioni dal vivo e delle sue canzoni ma anche per il suo atteggiamento provocatorio, per il suo stile unico e mai convenzionale. In molti l’hanno definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Non a caso è stata scelta come “madrina” d’eccezione per l’apertura della cerimonia della più importante competizione sportiva mondiale.

Come vedere la cerimonia delle Olimpiadi

La cerimonia può essere seguita in diretta televisiva su Rai 2 (gratis e in chiaro) ma anche su Eurosport (canale 210 del satellite), Discovery +, SkyGo, Now e Dazn. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma online RaiPlay.