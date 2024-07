Olimpiadi, stasera sfilata e spettacoli. Da Lady Gaga a Celine Dion: dove vedere lo show

Si terrà questa sera, 26 luglio, alle 19:30 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 che darà ufficialmente il via alla più importante competizione sportiva mondiale che, oltre ai grandi ospiti internazionali che presenzieranno alla sfilata, vedrà tra i suoi atleti diversi talenti provenienti dalla provincia di Napoli e dalla Campania.

Apertura Olimpiadi Parigi 2024: sfilata e spettacoli

Non una semplice parata ma un vero e proprio show che toccherà diversi punti della capitale francese: oltre 10 mila atleti sfileranno sulle barche lungo la Senna, attraversando i luoghi emblematici della città con punto d’arrivo al Trocadéro, a pochi passi dalla Tour Eiffel, dove prenderanno vita gli spettacoli finali.

Tante le Nazioni rappresentate nel corso della prestigiosa gara. Novantunesima in ordine di uscita, l’Italia sfilerà verso le 21:00 circa, capitanata dai portabandiera Gianmarco Tamberi (campione di atletica leggera) e Arianna Errigo (campionessa di scherma).

Le indiscrezioni circolate sugli ospiti musicali sembrano ormai confermate: tra le grandi protagoniste attese per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi balzano i nomi di Lady Gaga e Celine Dion. Quest’ultima tornerebbe a cantare per la prima volta dopo la malattia da lei stessa annunciata con il nome scientifico di Sindrome della Persona Rigida.

Come vedere la sfilata delle Olimpiadi

La cerimonia può essere seguita in diretta televisiva su Rai 2 (gratis e in chiaro) ma anche su Eurosport (canale 210 del satellite), Discovery +, SkyGo, Now e Dazn. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma online RaiPlay.

Le parole di Mattarella

“Saluto tutti: federazioni, tecnici, allenatori, assistenti, ma soprattutto voi, carissime atlete e carissimi atleti. Non intendo infliggervi molte parole: sono convinto che ne riceverete in grande quantità in questi giorni. Innanzitutto complimenti per essere qui. I criteri selettivi erano molto rigorosi: esservi arrivati significa aver manifestato un talento straordinario. Già questo è un successo” – ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita al Villaggio Olimpico alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

“Ci tengo a dirvi una cosa: avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero. Non sentitelo come una pressione: sono certo che esprimerete al massimo il vostro grande talento, tutte e tutti. E che lo farete con grande impegno, dedizione e senso dello sport. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. È sempre bello sentire l’inno nazionale, sarà ancor più bello quando lo farete suonare voi sul podio. Dovete gareggiare con serenità, con la tranquillità che vi consentirà di esprimervi al meglio”.

“Avete un messaggio da dare: in un mondo così complicato, qui che siete con atleti di tanti altri Paesi potete mandare un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza di serenità internazionale. Le medaglie saranno importanti, ma più importante sarà quello che avete sempre dimostrato e dimostrerete: il senso dello sport, quello di gareggiare con impegno e lealtà, il desiderio di superarsi. Tutto questo è un grande patrimonio. Vi ringrazio per questo incontro, sarà un piacere stare con voi in questi momenti: in bocca al lupo”.