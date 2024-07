Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Castel di Sangro al fianco del capitano Giovanni Di Lorenzo. Interpellato inevitabilmente sul futuro di Victor Osimhen, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti.

SSC Napoli, Manna ribalta il tavolo: “Attacco? Con Osimhen, Simeone e Cheddira siamo coperti”

In prima istanza, Giovanni Manna si era detto non disposto a parlare di Victor Osimhen: “Oggi siamo qui esclusivamente per mettere la parola fine alla telenovela estiva che ha coinvolto Giovanni Di Lorenzo. Penso sia inopportuno e non corretto parlare oggi e in questa sede di mercato quindi preferirei non affrontare l’argomento”.

Dopo qualche minuto, però, è stato costretto a tornare sulla questione, e alla domanda su chi sarà l’attaccante del Calcio Napoli contro il Modena all’esordio stagionale in Coppa Italia, Manna ha risposto così: “Sono qui per dare un segnale di unità, per farvi capire che siamo tutti una cosa sola e insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con valori importanti. Detto questo, con Osimhen, Simeone e Cheddira in attacco siamo coperti. Poi ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni”.