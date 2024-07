Tanta Napoli alle Olimpiadi, dalla ginnastica al pugilato: le eccellenze partenopee a Parigi

Prendono ufficialmente il via le Olimpiadi di Parigi 2024 con la cerimonia di apertura di questa sera e la partecipazione di numerosi atleti italiani, con diversi talenti provenienti da Napoli e dalla Campania.

Atleti napoletani e campani alle Olimpiadi 2024: chi sono

Novantunesima in ordine d’uscita, l’Italia sfilerà verso le 21:00 circa nel corso della grande parata, capitanata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. La cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva su Rai 2 ma anche su Eurosport (canale 210 del satellite), Discovery +, SkyGo, Now, Dazn e RaiPlay.

Tanti gli atleti napoletani che gareggeranno nel corso della più importante competizione sportiva mondiale. Per il canottaggio ci saranno: Alfonso Scalzone, Giuseppe Vicino, Salvatore Monfrecola, Alessandra Faella, Giovanni Abagnale (Gragnano), Gennaro Alberto Di Mauro (Massa di Somma). Con loro anche Vincenzo Abbagnale da Scafati (in provincia di Salerno).

Nella sezione judo spiccano i nomi di ben 4 napoletani: Assunta Scutto, Antonio Esposito, Christian Parlati e Gennaro Pirelli. Per il pugilato Irma Testa (da Torre Annunziata) e Angela Carini (Napoli) oltre a Aziz Abbes Mouhiidine da Solofra (Avellino).

Per la scherma Luca Curatoli da Napoli e Michele Gallo da Salerno. Per la categoria atletica si esibiranno Alessandro Sibilio (Napoli) e Riccardo Meli (Vico Equense). Interamente partenopea la squadra campana di pallanuoto con Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice.

Presente anche la campionessa di pallavolo Monica De Gennaro (Napoli) mentre per il nuoto ci sarà Viola Scotto Di Carlo (Bacoli). Manila Esposito, da Boscotrecase, si esibirà nella categoria ginnastica. Ilenia Elisabetta Matonti (Salerno) e Tammaro Cassandro (Capua) gareggeranno rispettivamente nel taekwondo e nel tiro a volo.

Tante, dunque, le eccellenze che porteranno in alto il nome della nostra terra a Parigi, tra campioni e campionesse (alcune giovanissime) che proprio nella capitale francese rappresenteranno l’Italia intera, riempiendo d’orgoglio Napoli, la Campania e tutta la Nazione.