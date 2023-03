Irma Testa, la stella della boxe originaria di Torre Annunziata, ha vinto l’oro ai Mondiali di pugilato, in corso a Nuova Delhi in India. Un ulteriore trionfo per la pugile napoletana che ha conquistato il gradino più alto del podio facendo gioire la sua città che attende il suo rientro, previsto per domani, in un’atmosfera di grande festa.

Irma Testa vince l’oro ai Mondiali di pugilato: è festa a Torre

La pugile napoletana ha ottenuto il titolo di campionessa del mondo nella categoria 57 kg, battendo la kazaka Karina Ibragimova. Un trionfo che va ad aggiungersi alla schiera di successi ottenuti nel corso della sua carriera: è stata la prima pugile italiana a salire sul podio di tutte le principali manifestazioni internazionali.

Una vittoria che ha scatenato una vera e propria festa a Torre Annunziata, in particolare alla Boxe Vesuviana, la palestra frequentata dalla campionessa quando aveva soltanto 12 anni. Grande la gioia del suo primo maestro, Lucio Zurlo, che all’Ansa ha rivelato: “L’oro di Irma è la dimostrazione di come, in questo sport, la tecnica sia più importante dell’aggressività. Vederla in finale è stata come osservarla la prima volta. Non vedo l’ora di vederla dal vivo per conoscere le sue emozioni e le sue sensazioni”.

Nella giornata di domani, la Testa farà rientro In Italia e proprio nella sua Torre sarà accolta con una grande festa, con tanto di torta personalizzata preparata per l’occasione da una pasticceria del posto. Subito dopo la vittoria, come reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, Irma ha dichiarato: “Sono molto felice, lavoro da anni e anni. Ho sacrificato tutta la mia adolescenza e la mia vita però se questi sono i risultati vorrei farlo per altri venti anni”.

Ora manca solo il tassello di Parigi 2024 ma intanto la pugile napoletana si gode l’oro al collo e i 100 mila euro di premio: “Volevo aiutare la mia famiglia, la mia mamma che ha lavorato tanto, forse ora posso comprare una casa”.