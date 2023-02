È napoletana la campionessa di ginnastica: ha vinto la Coppa del Mondo a 16 anni

E’ napoletana la campionessa mondiale di ginnastica artistica: si chiama Manila Esposito, ha 16 anni ed è di Torre Annunziata. Alla Laubitz Arena di Cottbus in Germania, sede della prima tappa della Coppa del Mondo, ha incantato tutti al volteggio portando in alto il nome dell’intera Italia insieme ad Alice d’Amato, 20enne di Genova, che si è aggiudicata l’oro nelle parallele asimmetriche.

La campionessa mondiale di ginnastica artistica è Manila Esposito

Allieva della ginnastica Civitavecchia, città dove vive da alcuni anni con la sua famiglia, la giovane ha vinto l’oro al volteggio con la media del 13.233, superando la britannica Ruby Evan (13.183) e Oksana Chusovitina, ginnasta uzbeka.

“Doppia Italia a Cottbus! Nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, Manila Esposito trionfa nel volteggio e Alice D’Amato nelle parallele asimmetriche. Un sabato da fate” – si legge nel post del CONI con la foto della campionessa partenopea.

Oltre all’oro per il volteggio, Manila Esposito si è aggiudicata anche l’argento al corpo libero. Un vero e proprio orgoglio per l’intero territorio partenopeo che continua collezionare storie di talento e successo. Soltanto un mese fa la napoletana Giada D’Antonio, a soli 13 anni, ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di sci nella categoria under 16 gareggiando in una delle competizioni più prestigiose al mondo.