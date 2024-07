Una furiosa rissa è scaturita a Napoli, nel quartiere Santa Lucia. Il video è stato diffuso in rete a fine giugno scorso, suscitando numerosi dubbi sulle dinamiche che hanno portato allo scontro.

Inizialmente si era diffusa la voce di una presunta discussione sfociata in violenza tra due parcheggiatori abusivi. Dopo aver raccolto alcune testimonianze, la versione è però cambiata radicalmente. Ci sarebbe infatti un precedente decisivo ai fini della narrazione della vicenda.

VIDEO/ Napoli, Santa Lucia: parcheggiatore abusivo prende a pugni un 15enne, il padre si fa giustizia da solo

Lo scontro sarebbe infatti scaturito da un episodio precedentemente avvenuto, e chiaramente non presente nel video. Il parcheggiatore abusivo, che opererebbe nella zona di Santa Lucia a Napoli, avrebbe infatti colpito con un pugno in pieno volto un ragazzo di 15 anni, che avrebbe riportato diverse tumefazioni in video.

Il minorenne, evidentemente scosso, avrebbe chiamato il padre, completamente estraneo all’ambiente dei parcheggiatori abusivi. L’uomo, comprensibilmente alterato e provato alla vista del figlio ferito, avrebbe così deciso di andare ad affrontare personalmente l’uomo, perdendo poi le staffe alla sua vista. Il chiarimento si sarebbe così poi trasformato in rissa.