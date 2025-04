Tragedia del Faito, è morta anche una ragazza di 25 anni. Il soccorritore: “Corpi dilaniati”

È di quattro vittime e un ferito grave il bilancio delle vittime del crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri, a Castellammare di Stabia, sulla cabina della funivia dell’EAV che conduce al Monte Faito: tra loro una giovanissima ragazza israeliana, giunta in Campania per le vacanze.

Vittime del crollo al Monte Faito: c’è una ragazza di 25 anni

Stando ad una prima ricostruzione, a cedere sarebbe stato il cavo di trazione della cabina, di conseguenza precipitata nel vuoto, causando il decesso di quattro persone. Si tratta di Carmine Parlato, macchinista dell’EAV in servizio, e tre turisti: Suliman Janan, turista israeliana di 25 anni, Elaine Margaret Winn (58 anni) e un connazionale che viaggiava con lei. In gravi condizioni all’ospedale del Mare si trova, invece, la persona che viaggiava in compagnia della 25enne.

“I corpi sono dilaniati. Siamo arrivati sul posto, è un problema grosso giungere fino a lì. Stanno negli alberi, gli alberi si sono tranciati, sono come le lance dei soldati romani. La cabina ha rotolato per diversi metri, le vittime sono cadute nella sterpaglia, è un bosco fitto di alberi sottili e alti che sono diventati come delle lance“ – ha raccontato uno dei soccorritori impiegati nel recupero dei cadaveri intervistato da Rai News.

“C’è una ragazza (di nazionalità israeliana, ndr), poi c’è il macchinista. C’è un ferito, un altro giovane preso dall’eliambulanza e portato all’Ospedale del Mare Ora siamo saliti perché da là non ne usciremo più con i nostri automezzi, c’è anche la nebbia” – ha concluso.

Ben due coppie di turisti, dunque, probabilmente giunti in Campania per trascorrere le festività di Pasqua tra le meraviglie della nostra terra ma che, purtroppo, hanno trovato soltanto morte e sofferenza. A ciò si aggiunge il dolore per la perdita di Carmine Parlato, un valido professionista stimato e conosciuto nella sua Castellammare di Stabia, che lascia la sua famiglia proprio a pochi giorni dalla ricorrenza pasquale.