“Generazioni del Futuro”: parte il progetto per formare e orientare i giovani a rischio esclusione

Corsi ed orientamento per giovani che potranno trovare la loro strada partendo dalle eccellenze regionali: questo è “Generazioni del Futuro”, che avrà uno dei suoi poli territoriali presso l’incubatore Stecca di Torre del Greco.

Corsi ed orientamento per le giovani “Generazioni del Futuro”

Un laboratorio di opportunità, un ponte concreto tra sogni e lavoro, un’azione di rilancio che parte dai giovani e dalle periferie sociali. È questo lo spirito di Generazioni del Futuro, l’iniziativa promossa dall’associazione 4S – Studio Sviluppo Servizi Solidarietà APS e cofinanziata dalla Regione Campania nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027.

Il progetto, presentato ufficialmente mercoledì 16 aprile all’Hotel Poseidon di Torre del Greco, si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani e stranieri, con l’obiettivo di offrire percorsi formativi qualificati, orientamento al lavoro e supporto all’avvio di nuove attività imprenditoriali.

Tre i poli operativi: Villa Caracciolo a Pollena Trocchia, il Centro Agape a San Giorgio a Cremano e l’Incubatore Stecca a Torre del Greco, vero e proprio fulcro dell’iniziativa. Tra panificazione, trasformazione alimentare, preparazioni gluten-free e vegane, ma anche accompagnamento alla creazione di impresa, i giovani coinvolti avranno modo di acquisire competenze reali, legate sia alle tradizioni del territorio che alle nuove esigenze del mercato.

Le voci dei protagonisti

“Questo progetto nasce per coniugare due mondi che troppo spesso non si parlano: quello della formazione e quello del lavoro“, ha spiegato Giuseppe Precchia, presidente dell’Associazione 4S. “Ci siamo accorti, in tanti anni di attività, che la scuola e i percorsi formativi sono ancora troppo distanti dalle esigenze vere delle imprese. Con “Generazioni del Futuro” vogliamo superare questo scollamento, fornendo ai ragazzi non solo competenze, ma anche accompagnamento concreto nella creazione di impresa”.

Il presidente Precchia: “Non solo formazione ma affiancamento verso l’impresa”

Un percorso lungo 15 mesi, che partirà già a maggio e proseguirà fino alla primavera del 2026. Un cammino costruito insieme a un partenariato ampio e variegato: APS Mastino, l’Incubatore Stecca, Agape, Social Project e Cremano Giovani. Un gioco di squadra che coinvolge anche il mondo della disabilità e dell’accoglienza, con percorsi dedicati a ragazzi con fragilità e a giovani migranti.

“Noterete che il nostro partenariato comprende anche soggetti che lavorano con la disabilità e con l’immigrazione“, ha aggiunto Precchia. “Vogliamo includere tutti, dare a ciascuno la possibilità non solo di apprendere un mestiere, ma anche di contribuire alla valorizzazione del territorio, creando sviluppo economico e sociale. Non ci fermiamo alla formazione: accompagniamo i ragazzi anche nella fase successiva, quella dell’avvio di attività imprenditoriali, perché possano davvero costruire il proprio futuro”.

La consigliera Fiola: “Splendida avventura, sinergia di talenti”

Un approccio condiviso dalle istituzioni presenti all’evento. “«“È una splendida avventura per dare una risposta concreta ai nostri giovani», ha dichiarato l’Onorevole Bruna Fiola, presidente della commissione politiche sociali della Regione Campania. «L’iniziativa guarda non solo all’orientamento al lavoro, ma anche alle tradizioni del territorio, dall’arte bianca all’artigianato. È una sinergia di intenti che abbraccia anche i giovani disabili e chi ancora non ha trovato la propria strada. Sono certa che sarà un’esperienza vincente”.

A fare eco anche le parole di Iolanda Mennella, consigliera comunale di Torre del Greco: “Questo progetto è importantissimo: parla ai giovani e li aiuta ad affrontare il mondo del lavoro. Come Comune, saremo al fianco dell’iniziativa. La fascia d’età coinvolta è ampia e va a toccare un punto cruciale: la formazione. I giovani sono il nostro futuro e dobbiamo sostenerli“.

Cuore pulsante del progetto sarà l’Incubatore Stecca, già punto di riferimento per l’innovazione sociale sul territorio vesuviano. «Stecca è fondamentale, è il motore del nostro Paese», ha sottolineato Mennella. «Che ben vengano queste iniziative e che ben venga questo centro come fulcro di un cambiamento necessario».

Generazioni del Futuro si propone quindi non come semplice iniziativa formativa, ma come strategia integrata di rigenerazione sociale, culturale ed economica. Un investimento sui giovani, sulle loro idee, sulla loro voglia di riscatto. Perché l’inclusione non è solo un obiettivo, ma una strada da costruire insieme, mattone dopo mattone.