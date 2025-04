Napoli, Buongiorno recupera in extremis per Monza? Le ultime sul difensore

Antonio Conte guarda e spera ancora in Alessandro Buongiorno. Il difensore oramai assente dalla sfida pareggiata in quel di Bologna è uno dei grandi rebus di settimana in vista dell’insidiosa partita di Monza, in programma domani alle ore 18:00.

Con Juan Jesus out e Alessandro Buongiorno in serio dubbio. Il Napoli andrà a Monza con solo due centrali di ruolo al 100%, tra cui Rafa Marin, che in Serie A non ha mai esordito dal primo minuto. Lo spagnolo, che in un’intervista ha promesso ai propri tifosi di dare il massimo in questo difficile momento per gli azzurri.

Le ultime su Alessandro Buongiorno in vista di Monza-Napoli

“Pochi dubbi e tante certezze per Antonio Conte, a cominciare dagli assenti: gli infortunati Buongiorno, già fuori causa contro Empoli e Bologna per una tendinopatia dell’adduttore lungo della coscia destra; e Juan Jesus, costretto a salutare in anticipo il campionato per la lesione al semimbranoso della coscia destra rimediata lunedì, in coda alla sfida contro la squadra di D’Aversa.

E così, olé Rafa Marin: sarà la giornata del suo esordio dal primo minuto in campionato, dopo la miseria di 23 minuti collezionati finora sommando le due presenze contro la Lazio e l’Empoli, entrando dalla panchina”