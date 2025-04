Monza-Napoli, le probabili formazioni: emergenza in difesa per Conte

Il Napoli torna in campo con un solo obiettivo: vincere. Dopo 55 giorni di rincorsa, gli uomini di Antonio Conte possono tornare momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa del posticipo tra Bologna e Inter. L’occasione è ghiotta: al cospetto degli azzurri ci sarà il Monza di Alessandro Nesta, fanalino di coda del campionato e ormai virtualmente retrocesso.

Per il Napoli non ci sono alternative. La parola d’ordine è una sola: vietato sbagliare. La vittoria serve non solo per il morale e la classifica, ma anche per lanciare un chiaro segnale a Inzaghi e alla sua Inter: la lotta scudetto è più viva che mai.

I NUMERI DEL MATCH

Guardando i precedenti, il Monza ha sempre segnato almeno due gol nelle sue sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, ma le statistiche complessive non sorridono ai brianzoli. Dal loro esordio nella massima serie nel 2022, i biancorossi hanno perso ben 24 partite all’U-Power Stadium – solo il Verona ha fatto peggio nello stesso periodo.

Il Napoli, però, deve sfatare un altro tabù: non vince in trasferta da cinque turni, con un bottino deludente di 4 pareggi e 1 sconfitta. Un dato che riporta alla mente la stagione 2009/10, quando sotto la guida di Donadoni, gli azzurri rimasero a secco per 10 gare consecutive lontano dal Maradona.

C’è però una luce nel buio: la squadra di Conte è diventata, nell’ultimo turno, la miglior difesa dei top-5 campionati europei, con soli 25 gol subiti. Un dato che parla di solidità e organizzazione, marchi di fabbrica dell’ex CT azzurro.

UOMINI CHIAVE

Scott McTominay è il simbolo di questo nuovo Napoli. Con la doppietta all’Empoli ha raggiunto quota 8 reti in campionato, diventando il centrocampista più prolifico in maglia azzurra dai tempi di Hamsik nel 2016/17. Un impatto devastante, quello dello scozzese, che ha riscritto gli equilibri del centrocampo partenopeo.

Occhio anche a Dany Mota, già in gol contro il Napoli lo scorso maggio: con 5 reti e 2 assist è a un passo dal suo record personale in Serie A.

LE FORMAZIONI

Monza in emergenza e con gli uomini contati. Nesta si affida al suo 3-5-2 con Turati in porta, difesa formata da Pedro Pereira, Carboni e Caldirola, mentre a centrocampo spazio a Ciurria, Bianco e Akpa-Akpro. Sulle fasce agiranno Birindelli e Kyriakopoulos. Davanti, la coppia Caprari-Dany Mota, complice l’assenza di Keita Baldé.

Nel Napoli, Conte deve rinunciare a Juan Jesus e Buongiorno. In difesa torna Di Lorenzo, mentre al centro ci sarà il giovane Rafa Marin accanto a Rrahmani. L’alternativa è l’adattamento di Olivera con l’inserimento di Spinazzola a sinistra. A centrocampo torna Anguissa con Lobotka e McTominay, mentre in avanti il tridente è confermatissimo: Politano, Lukaku e David Neres.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota.

Allenatore: Alessandro Nesta

Ballottaggi: Caldirola-Palacios 55-45%, Akpa Akpro-Urbanski 60-40%

Indisponibili: D’Ambrosio, Izzo, Martins, Zeroli, Pessina, Keita Baldé

Diffidati: Carboni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Rafa Marin-Spinazzola 60-40%, Anguissa-Gilmour 70-30%

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus

Diffidati: Olivera