Sanremo, Angelina forse meritava di più. Ma troppa ferocia contro Geolier e solo perché è napoletano

Fischi al Teatro Ariston dopo la lettura della classifica della serata sulle cover, che ha visto vincere Geolier su Angelina Mango, la quale con l’omaggio al padre aveva commosso tutti e fatto alzare in piedi il pubblico ad applaudire. Angelina probabilmente meritava, effettivamente, di più, ma il ragazzo di Secondigliano è oggettivamente bersaglio di troppe critiche e feroci.

Angelina Mango forse meritava di più, ma troppa ferocia contro Geolier

Emanuele Palumbo è infatti al centro di critiche da ben prima dell’inizio vero e proprio del Festival di Sanremo, con una nazione spaccata in tre: chi si opponeva all’uso del Napoletano a Sanremo, i napoletani stessi che lo apprezzano poco o non hanno gradito il modo in cui è stato trascritto testo, ed infine l’enorme platea di fans – soprattutto giovani, da Nord a Sud – che lo supportano e lo hanno lanciato per due volte in cima alla classifica quando a votare era anche il Televoto.

Angelina Mango emoziona con La Rondine a Sanremo

Un momento toccante non solo per il pubblico ma per la stessa artista che si è mostrata visibilmente emozionata intonando uno dei brani più famosi del celebre Mango, accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Un’esibizione seguita da un lungo applauso del pubblico e dall’arrivo di Amadeus e Lorella Cuccarini che si sono uniti alla standing ovation.

“L’applauso ci aiuta, non abbiamo parole dalla commozione. Un omaggio bellissimo ad una delle voci più belle della musica italiana” – ha detto il conduttore e direttore artistico, ricordando a sua volta Mango, congedando poi l’artista che ha regalato forse uno dei momenti più emozionanti di questo Festival.

Geolier, Gigi D’Alessio, Luchè e Gue Pequeno a Sanremo

Era forse uno dei momenti più attesi dagli spettatori partenopei, che ha visto esibirsi sul palco di Sanremo Geolier insieme a Gigi D’Alessio, Luchè e Gue Pequeno. Una performance partita dal brano Brivido, seguita da O’ primmo ammore e terminata con Chiagne con l’alternanza sul palco dei tre ospiti.

Alla fine dell’esibizione Amadeus ha raggiunto il quartetto per la consueta consegna dei fiori, porgendoli a Gigi D’Alessio che ha dato vita ad un simpatico siparietto, riprendendo il tema del napoletano che è stato sicuramente uno dei più dibattuti di questa 74esima edizione del Festival.

“Con lui (riferendosi a Geolier, ndr) devi parlare napoletano“ – ha detto Gigi D’Alessio rivolgendosi ad Amadeus. Così il conduttore e direttore artistico, coinvolgendo i protagonisti di Strade, ha pronunciato alcune frasi in napoletano. Del resto il rapper, tra i protagonisti indiscussi di questo Festival, ha ribadito più volte la sua volontà di portare un pezzo della sua terra su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia.