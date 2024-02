Geolier trionfa ancora, è primo in classifica. Amadeus zittisce i fischi: “Portate rispetto”

Parte ufficialmente l’ultima serata del Festival di Sanremo, inaugurata da Amadeus con la lettura della classifica provvisoria: in testa c’è ancora Geolier e anche stavolta all’Ariston non sono mancati i fischi.

Finale di Sanremo, la classifica provvisoria

Il conduttore e direttore artistico ha annunciato i nomi degli artisti che durante le quattro serate precedenti hanno ottenuto il maggior numero di voti dalla sala stampa, dalle radio e dagli spettatori attraverso il televoto. Votazioni che saranno determinanti per la graduatoria finale con la proclamazione del vincitore.

Geolier si è classificato ancora una volta primo, seguito da Angelina Mango e Annalisa. Il rapper partenopeo si è posizionato in vetta alla classifica anche durante la seconda serata e quella dedicata alle cover. Proprio sulla sua vittoria di ieri si è sollevato un polverone, tra fischi e spettatori che hanno lasciato le poltrone durante la sua esibizione.

Di seguito la classifica:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr. Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico BigMama Rose Villain Clara Maninni Renga e Nek Bnkrr 44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni

“Io capisco ed è giusto, è come essere allo stadio. Ci sono i gruppi, i fans ed è giusto che sia così. Ci sta un disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti i 30 cantanti in gara“ – ha detto Amadeus.