Negramaro pazzi di Napoli, Sangiorgi emozionato: “Suonare qui è come andare sulla luna”

A pochi giorni dal concerto che si terrà sabato presso lo stadio Diego Armando Maradona, i Negramaro sono arrivati a Napoli e il frontman del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha già colto l’occasione per esprimere ancora una volta il suo amore per la città.

Negramaro pazzi di Napoli: “Suonare qui è come andare sulla luna”

In occasione della tappa partenopea del tour Stadi 2024, i Negramaro hanno raggiunto Napoli e ad approfittare della loro presenza in città è stato Gigi D’Alessio che li ha fortemente voluti come ospiti del suo Uno Come Te, il grande show che sta animando piazza del Plebiscito nel corso delle ultime serate.

Lo stesso Giuliano Sangiorgi ha diffuso alcuni momenti della sua ospitata commentando: “Gigi D’Alessio lo sa: arrivati a Napoli ci scappa sempre di suonare, è più forte di noi. Ero nel treno e mi ha chiamato, sono arrivata e ce la siamo suonata col cuore meraviglioso di una città che pulsa forte, fortissimo”.

“Insomma, io non vedo l’ora sia sabato, sia lo stadio della vita, la nostra vita. Grazie Gigi, grazie di cuore perché non potevamo più aspettare. E poi cantare insieme per Pino Daniele, improvvisando come solo il cuore ci permette di fare…Grazie! Ci vediamo sabato Napoli. Per noi suonare allo stadio Diego Armando Maradona sarà come andare sulla luna. Grazie Napoli”.

Godendosi il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli, direttamente dalla sua camera d’albergo, il cantante ha poi annunciato: “Siamo arrivati a Napoli e non vedo l’ora di andare nello stadio Diego Armando Maradona. Lo so, sempre a cantare Napule è, ma bisogna farlo davanti a questa meraviglia, sempre con Pino nel cuore. Lo so, è inevitabile. Quando il piede tocca il suolo napoletano, il cuore vola e va verso Pino Daniele. Sabato per la prima volta nello stadio Maradona”.

L’evento aderisce al progetto Napoli Città della Musica. I Negramaro, infatti, in omaggio alla città e al loro forte legame con Pino Daniele hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi di Napoli promosso dalla Fondazione Pino Daniele.