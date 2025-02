La delusione di Conte: aveva proposto 4 nomi per il “Post-Kvara” ma non arriverà nessuno tra questi

Antonio Conte e la delusione per un mercato di riparazione molto difficile in casa Napoli. Spunta un importante retroscena (Foto Salvatore Varo)

Un mercato sicuramente non facile per il Napoli. Nonostante “la rinfrescata” data dalla cessione di Kvara al PSG, gli azzurri non sono riusciti a regalare il colpo tanto atteso da Antonio Conte per la sua rosa. Proprio il tecnico sembra essere tra i più delusi di questa situazione, come sottolineato più volte dalle sue parole davanti ai microfoni.

Proprio sulla questione “Post-Kvara”, il tecnico leccese sembra essere al limite della sua compostezza. Conte voleva un calciatore di grossa caratura per sostituire il georgiano. Secondo quanto riportato dai colleghi della RAI, l’allenatore aveva presentato una lista formata da quattro nomi per la fascia sinistra. Tra questi però non arriverà nessuno, anzi, tutti sono stati trattati senza successo.

Conte deluso dal mercato, i quattro nomi proposti al Napoli per il “Post-Kvara”

“Il problema, il Napoli ha provato a prendere Garnacho, Adeyemi, Chiesa e Ndoye, che erano i giocatori che piacevano a Conte e che per motivi diversi sono saltati. Non certo per volontà del Napoli, che ha offerto cifre importanti. Saint-Maximin, che è un nome che non ha fatto Conte, può ora essere il giocatore che rimpiezzerà Kvara”.

Lo stesso Conte si è espresso così ieri ai microfoni di DAZN sulle vicende di mercato: “Sul mercato ho visto che hanno spostato al tre febbraio, stanno aumentando i giorni. E’ un periodo assurdo per noi allenatori, non vedo l’ora che finisca perché crea instabilità. Spero finisca presto perché non è facile gestire il gruppo così”.

Il tecnico è visibilmente deluso e quasi affranto, una sessione di mercato difficile, dove il Napoli non è riuscito a regalare le giuste pedine al suo allenatore. La panchina nel mentre è sempre più corta.