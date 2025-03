Inter, tegola Zielinski: tempi di recupero shock. I dettagli sull’infortunio

Zielinski shock per l'Inter. Il polacco rischia di chiudere la stagione anzitempo per infortunio.

L’Inter rischia di perdere Piotr Zielinski fino alla fine della stagione. Il polacco sabato sera è dovuto uscire pochi minuti dopo il suo ingresso in campo per un problema muscolare. Passato il weekend, in mattinata i nerazzurri hanno effettuato tutti gli esami di routine al centrocampista e le notizie sono tutt’altro che positive.

Il polacco ha riportato una distrazione del gemello mediale della gamba destra che lo terrà fuori per minimo due mesi. Il suo rientro è dunque fissato per la metà di maggio, quando il campionato sarà oramai agli sgoccioli.

Il comunicato dell’Inter sulle condizioni di Zielinski dopo l’infortunio di sabato

Questo il comunicato dell’Inter in merito alle condizioni del centrocampista polacco. Il calciatore sarà rivalutato nelle prossime settimane ma le notizie che arrivano in merito all’infortunio dell’ex Napoli sono tutt’altro che positive:

“Piotr Zieliński si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di sabato sera durante la gara contro il Monza. L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Il commento di Inzaghi sull’infortunio del centrocampista: “Piotr ha avuto qualcosina al polpaccio che sarà da valutare, le sensazioni purtroppo non erano buone. Zalewski e Dimarco martedì no sicuramente, vedremo per domenica. È un momento così, ma andiamo avanti con fiducia”.