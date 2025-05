Dallo scudetto col Napoli alla retrocessione in Serie C con la Sampdoria: ecco di chi si tratta

Il triste caso di un calciatore ex Napoli, retrocesso quest'anno in Serie C con la Sampdoria

Nella drammatica stagione della Sampdoria, c’è anche un curioso caso per chi due anni fa alzava lo scudetto con la maglia del Napoli. Infatti Bartosz Bereszynski nel giro di due stagioni è riuscito (per sua sfortuna) a passare dalla gioia del campionato di Serie A vinto alla retrocessione in Serie C.

Un triste epilogo, per un calciatore solido che ha sempre fatto bene in ogni sua avventura. Nel calderone doriano però c’è finito anche lui e nonostante la sua leadership non è riuscito a tenere la quadra in uno spogliatoio a pezzi.

