Napoli, Manna bussa alla porta della Juventus per un centrocampista. Ecco per chi si tratta

Il Napoli mette nel mirino Fabio Miretti, talento classe 2003 cresciuto nel vivaio della Juventus e reduce da una stagione in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha bussato alla porta del club bianconero con un interesse concreto per il giovane centrocampista offensivo, considerato uno dei gioiellini più promettenti della scuderia juventina.

Il Napoli punta anche su Miretti, le ultime sul centrocampista bianconero

Miretti, che compirà 22 anni ad agosto, ha vissuto un’annata di crescita importante sotto la guida di Patrick Vieira. Al Genoa ha collezionato 3 gol e 3 assist, mostrando una maturazione significativa dal punto di vista tattico e fisico. Utilizzato spesso da mezzala nel centrocampo a tre, ma anche come trequartista o incursore nel tridente offensivo, Miretti ha confermato la sua duttilità e l’ottima capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco.

Giovanni Manna conosce bene il calciatore: è stato proprio lui, quando ancora lavorava nella galassia bianconera, a seguirne da vicino la crescita nella Juventus Next Gen, e a puntare su di lui come profilo da tenere in considerazione per il futuro. Un apprezzamento che oggi, nella nuova veste partenopea, potrebbe trasformarsi in un affondo di mercato concreto.