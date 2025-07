Napoli, le nuove maglie sono da record: la cifra shock incassata nelle prime 24 ore

l Napoli non sta vincendo solo sul campo, ma anche sul fronte del marketing e del merchandising. A confermarlo è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto al Giffoni Film Festival, dove ha svelato un dato che ha fatto subito il giro dei media: in sole 24 ore, la nuova maglia azzurra ha fatto registrare un incasso di 500mila euro solo tramite vendite online.

De Laurentiis svela quanto ha incassato il Napoli con le nuove maglie

“Adesso nella mia azienda è come se ci fosse un’altra azienda,” ha dichiarato De Laurentiis. “Abbiamo aperto già tanti negozi, l’ultimo a San Domenico Maggiore. Ieri con le magliette abbiamo incassato già 500mila euro sul web. Noi in poco tempo abbiamo trasformato e cambiato tutto.”

Le parole del presidente azzurro raccontano di un vero e proprio cambio di marcia dal punto di vista dell’approccio commerciale e strategico del club partenopeo. Una trasformazione che porta anche la firma di Valentina De Laurentiis, figlia del patron e figura sempre più centrale nelle dinamiche aziendali della SSC Napoli.

La strategia di Valentina, che guida una squadra di esperti del settore, sta portando il marchio Napoli in giro per il mondo con un’impronta moderna e internazionale. Non solo le nuove maglie stanno registrando numeri da record, ma tutta la linea di merchandising sta riscuotendo un successo senza precedenti tra i tifosi, sia in Italia che all’estero.