Napoli, dopo Simeone anche un altro calciatore lascia il ritiro. Di chi si tratta

l Napoli prosegue il proprio lavoro a Castel di Sangro, dove sta preparando la nuova stagione agli ordini di Antonio Conte. Tra i tanti volti presenti in ritiro ci sono anche diversi giocatori in attesa di una nuova destinazione, e nelle ultime ore iniziano a definirsi alcune uscite.

Sgarbi saluta il Napoli, approda al Pescara

È il caso di Lorenzo Sgarbi, che ha già lasciato il ritiro azzurro ed è da considerarsi un nuovo rinforzo del Pescara. Per il classe 2001 si tratta di una nuova avventura in Serie C, categoria dove ha già dimostrato di saper fare la differenza.

Nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze totali tra Bari e Juve Stabia in Serie B, mentre l’anno precedente si era distinto con la maglia dell’Avellino, con 40 presenze e 9 reti. In C ha vestito anche le maglie di Pro Sesto, Legnago e ha trascorso sei mesi nel Renate, dove ha condiviso lo spogliatoio con Niccolò Squizzato nella stagione 2022/23.

Sgarbi ha preso parte al ritiro finora e lunedì è stato titolare nell’amichevole contro la Casertana, l’ultima apparizione prima dell’addio temporaneo agli azzurri. Ora una nuova sfida a Pescara, con l’obiettivo di trovare continuità e mettere in mostra le proprie qualità.