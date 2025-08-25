CLAMOROSO RITORNO/ Di Marzio annuncia: “Brescianini in direzione Napoli”

n nuovo intrigo di mercato coinvolge Atalanta, Napoli e Milan, con protagonisti i centrocampisti Brescianini, Musah e Fabbian. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, nella mattinata di lunedì 25 agosto ci sono stati contatti tra le tre società per discutere delle operazioni che riguardano questi giocatori.

Brescianini al Napoli? Stavolta può essere realtà

Il punto focale di questo intrigo riguarda in particolare Brescianini al Napoli, un trasferimento che potrebbe concretizzarsi se le operazioni legate agli altri due giocatori si sbloccheranno. Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, se il Milan dovesse dare il via libera alla partenza di Musah, allora l’Atalanta sarebbe pronta a cedere il giovane Brescianini al Napoli.

Le operazioni di mercato sono quindi strettamente legate: se Musah dovesse trasferirsi all’Atalanta, Brescianini farebbe il percorso inverso, approdando al Napoli. Questo trasferimento risulta quindi cruciale per entrambe le squadre, e Brescianini potrebbe essere un rinforzo importante per il centrocampo azzurro.

Ma non finisce qui: l’intero scambio coinvolgerebbe anche Fabbian, centrocampista del Napoli, la cui partenza per il Milan libererebbe uno spazio fondamentale per Musah. Questo gioco di incastri potrebbe quindi sistemare i pezzi a centrocampo per le tre squadre coinvolte.

Con questo possibile movimento di mercato, Brescianini sarebbe pronto a trasferirsi al Napoli, portando con sé la promessa di un futuro brillante in Serie A, mentre Milan e Atalanta proseguirebbero nella loro ricerca di centrocampisti per rinforzare i rispettivi reparti.