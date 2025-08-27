ULTIM’ORA/ Napoli-Cagliari, chi sarà l’arbitro. La sestina completa

Il match valido per la seconda giornata di Serie A tra Napoli e Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle ore 20:45, avrà come direttore di gara il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Una sfida che promette spettacolo, e il fischietto bergamasco sarà chiamato a dirigere la partita con l’ausilio di una squadra di arbitri esperti.

La sestina completa di Napoli-Cagliari

Gli assistenti saranno Christian Rossi della sezione di La Spezia e Khaled Bahri di Sassari, mentre il IV ufficiale sarà Matteo Marcenaro di Genova. Per quanto riguarda la tecnologia, al VAR ci sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato da Daniele Paterna di Teramo.

Designazione arbitrale:

Arbitro : Bonacina (Bergamo)

: Bonacina (Bergamo) Assistenti : Rossi C. (La Spezia), Bahri (Sassari)

: Rossi C. (La Spezia), Bahri (Sassari) IV : Marcenaro (Genova)

: Marcenaro (Genova) VAR : La Penna (Roma 1)

: La Penna (Roma 1) AVAR: Paterna (Teramo)

La sfida tra Napoli e Cagliari si preannuncia ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a lottare per i tre punti. L’appuntamento è per sabato 30 agosto alle 20:45 al Maradona.