De Laurentiis risponde: “Io in politica? Smentisco, ecco perché ero con Giorgia Meloni”

Nessuna discesa in campo in politica per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha spento sul nascere i rumors circolati negli ultimi giorni riguardo a una sua possibile candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania.

De Laurentiis smentisce ogni voce con un tweet

Con un post pubblicato sul suo profilo X, De Laurentiis ha voluto chiarire la vicenda: “Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due ‘C’ che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio”.

Una dichiarazione netta, con cui il numero uno del club partenopeo ribadisce di voler restare fedele ai suoi due mondi di riferimento, senza alcuna intenzione di aprire un capitolo politico.