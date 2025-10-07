Infortunio Milinkovic Savic, cosa è successo e il clamoroso retroscena su Napoli-Genoa

Vanja Milinkovic-Savic sarà assente con la nazionale. Il portiere del Napoli, come comunicato dalla Federazione serba (FSS), ha giocato contro il Genoa nonostante un fastidioso mal di schiena, sostenuto da iniezioni antidolorifiche per riuscire a scendere in campo.

Milinkovic Savic si ferma e anche il Napoli si preoccupa

“La FSS è stata informata per iscritto dal Napoli che il calciatore avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero” — si legge nella nota diffusa ieri dalla nazionale serba. Una comunicazione che conferma come Savic salterà la convocazione per gli impegni internazionali, dedicandosi invece al pieno recupero in vista della ripresa del campionato.

Nonostante le condizioni non ottimali, il contributo del portiere azzurro contro il Genoa è stato decisivo: una prestazione di carattere, impreziosita da rilanci lunghi e precisi, uno dei quali ha innescato l’azione del pareggio di Anguissa dopo un grande controllo di Spinazzola.

Un dettaglio non da poco per Antonio Conte, che ha visto in Savic un’arma tattica preziosa, capace di dare profondità e ritmo alla manovra. È anche per questo motivo che l’allenatore ha scelto di preferirlo a Meret, puntando sulla sua capacità di impostazione e sulla sicurezza mostrata anche in condizioni difficili.