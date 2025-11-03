Marelli elogia Doveri: “E’ stato bravo in Verona-Inter, non c’era rosso su Bisseck”

Non c’è stato alcun errore arbitrale da parte di Daniele Doveri nella gestione dell’episodio che ha visto protagonista Yann Aurel Bisseck durante Hellas Verona-Inter. A sostenerlo è Luca Marelli, commentatore ed esperto arbitrale di DAZN, che promuove pienamente la decisione del direttore di gara di estrarre soltanto il cartellino giallo nei confronti del difensore nerazzurro per il fallo su Giovane.

Marelli controcorrente, le parole dell’ex arbitro

Secondo Marelli, l’intervento di Bisseck non soddisfa i requisiti per configurare una chiara occasione da gol (DOGSO). “L’intervento di Bisseck – ha spiegato – non impedisce il concretizzarsi di una chiara occasione da rete. Commette infrazione, ma manca un presupposto per il DOGSO, ovvero la direzione generale dell’azione, che deve essere indirizzata verso la porta. Subito dopo il contatto, il pallone non va verso la porta, ma scappa via verso la linea laterale, anche a causa del terreno bagnato. Mancando un presupposto simile, non si può intervenire con un cartellino rosso. Giusto il giallo”.

Marelli ha anche sottolineato il comportamento di Doveri in quei secondi concitati: “Doveri ha avuto il dubbio, tant’è che con la mano cambia più volte tasca, ma alla fine ha preso la decisione corretta. Non c’era direzionalità verso la porta e, inoltre, Sucic – accortosi dell’azione – stava già recuperando. Dubito che Giovane, senza l’intervento di Bisseck, avrebbe potuto superare Sucic”.

L’opinionista di DAZN ha infine evidenziato l’importanza di valutare l’azione nella sua complessità e non basandosi solo su un fermo immagine: “In questa tipologia di azione non si può valutare dal fermo immagine, ma dalla dinamica. Bisseck ha cercato il pallone ed è arrivato in ritardo, ma per valutare correttamente il DOGSO bisogna guardare dove va a finire il pallone”.