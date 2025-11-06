Gifuni attacca: “Osimhen con i piedi vale quanto Lucca”

Nel corso di un intervento su Radio Marte, l’ex giocatore ed esperto di calcio Gianluca Gifuni ha voluto fare una riflessione interessante su due delle figure più chiacchierate del calcio italiano e internazionale: Victor Osimhen e Lorenzo Lucca. A suo avviso, i due attaccanti, pur con caratteristiche fisiche e atletiche molto diverse, condividono una simile qualità tecnica.

Le parole del giornalista

Gifuni ha sottolineato, infatti, che se Osimhen avesse i piedi di Lucca, il giovane attaccante ex Pisa e ora al Torino sarebbe equiparabile al nigeriano. “Osimhen con i piedi, vale Lucca”, ha dichiarato l’ex calciatore. Secondo lui, le qualità tecniche dei due sono quasi identiche: “Osimhen ha gli stessi piedi, la stessa tecnica di Lucca”, ha continuato. Questo sottolinea come, a livello di abilità nei fondamentali del gioco, le somiglianze siano notevoli.

Tuttavia, Gifuni ha anche fatto una distinzione importante. Se da un lato la tecnica è paragonabile, dall’altro, la differenza la fa la velocità e l’atletismo. Osimhen, infatti, è noto per la sua incredibile rapidità, il suo atletismo fuori dal comune e la capacità di sfruttare la forza fisica per staccare gli avversari, elementi che lo rendono un attaccante di classe mondiale. Lucca, pur con un fisico imponente e buone doti di gioco, non possiede le stesse caratteristiche atletiche.

“Se Lucca avesse la velocità e l’atletismo di Osimhen, sarebbe come lui. Ma per il resto, è diverso”, ha aggiunto Gifuni. Un’analisi che, se da un lato esalta le doti tecniche di entrambi i calciatori, dall’altro evidenzia come l’atletismo e la capacità di sfruttare al massimo il corpo siano fattori che fanno la differenza nel calcio di oggi.