Prima il gol poi il premio, Lorenzo Lucca si regala una Lamborghini da oltre 300mila euro

Lorenzo Lucca è stato uno degli acquisti estivi del Napoli. Arrivato dopo l’esperienza all’Udinese, l’attaccante azzurro non è ancora riuscito a lasciare il segno in questa prima parte di stagione. Solo un gol all’attivo e tanta fatica nell’inserirsi negli schemi della squadra, tanto da diventare ben presto la riserva di Rasmus Hojlund. Un avvio più complicato del previsto, che il club e i tifosi sperano possa trasformarsi presto in un’occasione di crescita e riscatto.

Lorenzo Lucca si regala una Lamborghini ultimo modello

Intanto, però, Lucca si è concesso un regalo davvero speciale. Come mostrato sui social da Cuomo Cars, il centravanti del Napoli ha acquistato una supercar da sogno: una Lamborghini Urus, il celebre SUV di lusso della casa di Sant’Agata Bolognese. Una vettura dalle prestazioni straordinarie e dal costo altrettanto imponente: nella configurazione scelta da Lucca, il prezzo può sforare i 300mila euro. Un gioiello su quattro ruote che in pochissimi possono permettersi.

Il calciatore ha posato in concessionaria accanto alla sua nuova auto, regalando ai titolari dell’autosalone una sua maglia, gesto accolto con entusiasmo dagli appassionati e dai presenti.