Napoli, ritorno incubo da Lisbona: arrivo all’alba e disagi. Cosa è successo

La sconfitta per 2-0 rimediata a Lisbona contro il Benfica lascia strascichi pesanti in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte è apparsa fin da subito stanca, poco lucida e priva della necessaria concentrazione per reggere il confronto contro i portoghesi. Il fitto calendario delle ultime settimane continua a incidere in maniera evidente sulle prestazioni degli azzurri, già messi alla prova dalle molte gare ravvicinate e dal lungo viaggio verso il Portogallo, che ha contribuito ad appesantire ulteriormente il gruppo.

Il racconto della notte del Napoli, ritorno in patria all’alba

Dopo il match, il Napoli è rientrato immediatamente in Italia: l’atterraggio all’aeroporto di Capodichino è avvenuto attorno alle 4 del mattino. Volti provati e passo lento per i giocatori, che, una volta lasciato lo scalo, hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni per recuperare le energie. Conte ha deciso di concedere una giornata di riposo totale: oggi non ci sarà allenamento a Castel Volturno.

Nel post partita, il tecnico è stato chiaro nell’analizzare la situazione: “Dobbiamo cercare di recuperare quanto prima, stanotte torneremo alle 4. Domani (oggi, ndr) i ragazzi resteranno con le famiglie, in tanti dovranno giocare la settima partita dopo pochissimi giorni”.