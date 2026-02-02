ULTIM’ORA/ Infortunio Di Lorenzo arriva la diagnosi: la scelta sull’operazione e tempi di recupero

Giovanni Di Lorenzo è di ritorno dal consulto avuto con il Professor Pier Paolo Mariani, esperto di chirurgia ortopedica che opera a Villa Stuart e al quale il Napoli – ma non solo – si rivolge per valutare le condizioni del ginocchio dei propri tesserati.

Le ultime sull’infortunio di Giovanni Di Lorenzo

Secondo quanto riferito dal giornalista Pasquale Tina di Radio Marte e La Repubblica, intervenuto a “Forza Napoli Sempre”, programma di Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni, la diagnosi per il capitano azzurro è confermata: distorsione di secondo grado. “Non dovrebbe operarsi, dunque: scongiurate lesioni del crociato, non dovrebbe essere necessario un intervento chirurgico per il numero 22 azzurro”, ha spiegato Tina.

Il capitano del Napoli è arrivato a Villa Stuart in stampelle, intorno alle 9:50, e ha sostenuto circa un’ora di consulto con il professor Mariani. Successivamente, si è confrontato con il medico del Napoli, presente anch’egli nella clinica, prima di lasciare la struttura insieme alla moglie Clarissa, che lo ha accompagnato a bordo della loro Range Rover blu. Di Lorenzo ha firmato un autografo ai presenti, ma non ha rilasciato dichiarazioni.

Secondo Gianluca Gifuni, Di Lorenzo dovrebbe tornare disponibile intorno a metà marzo, in tempo per le ultime otto-dieci partite di campionato, fornendo un importante rinforzo alla squadra nelle fasi finali della stagione.

Il percorso di recupero del capitano azzurro prosegue dunque senza interventi chirurgici, con l’obiettivo di rientrare pienamente in forma e contribuire alla lotta per i traguardi stagionali del Napoli.