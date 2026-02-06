Politano recupera per Genoa-Napoli? Arriva la decisione presa dai medici azzurri

Matteo Politano continua a lavorare per tornare al massimo della condizione, ma il suo rientro in campo potrebbe richiedere ancora un po’ di pazienza. L’esterno offensivo del Napoli ha ormai superato il fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi per alcune giornate di campionato nelle scorse settimane, ma non sarebbe ancora al cento per cento dal punto di vista fisico.

Da Castel Volturno arrivano infatti aggiornamenti che invitano alla prudenza. A fare il punto della situazione è stato Pasquale Tina, giornalista di Radio Marte e inviato al Training Center azzurro, intervenuto come di consueto ai microfoni di Forza Napoli Sempre, il format condotto da Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro. Secondo quanto riferito, Politano potrebbe non essere a disposizione per la trasferta di sabato contro il Genoa, nonostante in un primo momento si fosse pensato a un suo possibile recupero in extremis per la gara di Marassi.

L’ipotesi più accreditata è dunque quella di un rientro graduale nelle prossime settimane. Tina ha spiegato che il numero 21 azzurro potrebbe tornare a disposizione tra l’impegno di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì sera allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, e il successivo big match di campionato contro la Roma, fissato per domenica 15 febbraio, sempre davanti al pubblico di casa.

Proprio la sfida contro i giallorossi rappresenterebbe l’obiettivo principale di Politano, che avrebbe cerchiato in rosso quella data sul calendario. Resta da capire se l’esterno riuscirà ad anticipare i tempi e a tornare utile già prima, ma lo staff medico e tecnico del Napoli sembra orientato a non correre rischi inutili, puntando a riaverlo al top per i prossimi appuntamenti chiave della stagione.