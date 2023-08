Festa della Birra nel Napoletano: fiumi di birra, tanto cibo e concerti gratis per 6 giorni

Dal 31 agosto al 5 settembre 2023 torna Mmiez & Sounds Beer Fest, la festa della birra che prenderà vita in Largo Pertini, a Sant’Antonio Abate, tra cibo e concerti gratis per tutti. Si tratta di uno degli eventi del Napoletano dedicati alla famosa bevanda, giunto alla sua seconda edizione.

Festa della Birra a Sant’Antonio Abate: cibo e concerti gratis

“Preparatevi alla Festa della Birra di quest’anno, sarà bellissimo. Sei serate di concerti gratuiti, all’interno di uno spazio enorme di 15.000 metri quadrati: un ambiente perfetto per ballare, cantare e divertirsi fino a tardi” – ha annunciato via social Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

Ci saranno oltre 10 postazioni di birre alla spina e ben 18 stand di cibo. Tra le specialità da poter gustare: pizze fritte, panini con porchetta, kebab e piadineria, panuozzi, pizze a portafoglio, marenne napoletane, caciocavallo impiccato, hot dog, focacce, pollo e patate, i celebri Puok Burger, spighe, arancini e cannoli siciliani, crepes, zucchero filato, graffe e tanto altro.

Per ogni serata è previsto uno spettacolo d’eccezione con alcuni degli artisti più amati di sempre. Si parte il 31 agosto con La Maschera, proseguendo l’1 settembre con Tony Tammaro e Gerardo Amarante. Il 2 settembre si esibirà Giuliano Palma, il 3 sarà la volta di Enzo Avitabile.

Ultimo ospite, il 4 settembre, è Daniele Silvestri. La serata conclusiva del 5 settembre farà scatenare il pubblico al ritmo di Nostalgia ’90, la grande e travolgente festa per rivivere le emozioni della disco music dei mitici anni Novanta. L’ingresso è gratis per tutti i concerti in programma.

“Abbiamo pensato a ogni dettaglio per garantirvi un’esperienza senza stress. Con oltre 1.500 posti auto e 3.000 posti a sedere, avrete tutto lo spazio di cui avete bisogno per godervi i concerti e le proposte culinarie. Parlando di cibo preparatevi ad assaporare le delizie di 18 stand diversi. E naturalmente, cosa sarebbe il Miez&Sounds Beer Fest senza una selezione eccezionale di birre alla spina? Troverete più di 10 birre diverse da gustare” – ha continuato la Abagnale.

“Infine, per rendere ancora più comodo il vostro arrivo, abbiamo messo a disposizione 4 parcheggi per garantire che il vostro ingresso sia agevole e senza problemi, con navette di trasporto disponibili. Segnatevi le date, radunate gli amici e preparatevi a festeggiare”.