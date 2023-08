Apre il Villaggio di Pinocchio tra personaggi e spettacoli da sogno: l’ingresso è gratis

Si accende la magia nel Napoletano, nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate che il 26 e 27 agosto si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Pinocchio. Un percorso magico per adulti e bambini che potranno rivivere le avventure del celebre burattino, immersi in scenografie da favola, a stretto contatto con i personaggi della storia. Il tutto ad ingresso gratis per tutti.

Villaggio di Pinocchio al Parco di Sant’Antonio Abate: ingresso gratis

Personaggi, spettacoli e svariate ambientazioni accompagneranno i partecipanti alla scoperta del mondo di Pinocchio, attraverso una passeggiata da favola tra le vie del Parco Naturale napoletano, sede di numerosi eventi e iniziative. Si parte sabato 26 agosto a partire dalle 18:00. Le visite saranno consentite fino alle 22:00 anche nella giornata di domenica 27 agosto con ingresso libero per tutti in entrambe le giornate.

A renderlo noto è il sindaco Ilaria Abagnale: “Pinocchio arriva a Sant’Antonio Abate, in un evento gratuito che il 26 e 27 agosto realizzerà per noi lo stesso sogno del burattino: diventare bambini. Anche per questa fine dell’estate, abbiamo pensato al divertimento dei più piccoli per augurare loro un rientro a scuola da favola”.

“Il nostro Parco Naturale sarà di nuovo vestito di scenografie e nuove ambientazioni, ma soprattutto animato da spettacoli dal vivo e personaggi in carne ed ossa che celebreranno uno dei più grandi successi editoriali di sempre: il capolavoro di Carlo Collodi”.

“Come Pinocchio, ci lasceremo coinvolgere in numerose peripezie che riscopriremo in un Parco Incantato: l’incontro con il Gatto e la Volpe, il temuto Mangiafuoco, il Pesce-gatto e Lucignolo, tutte le particolarità di una splendida avventura. Vi aspettiamo con spettacoli, in compagnia dei personaggi, con tutte le meraviglie che vi saranno riservate, come sempre, a titolo totalmente gratuito”.

Non mancheranno il simpatico Grillo Parlante e il saggio Geppetto che, con il loro buonsenso, parleranno a tutti i bambini, indicandogli la strada maestra e orientandoli verso scelte giuste tra racconti dal vivo e spettacoli itineranti.