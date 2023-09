Torna la Festa dell’Uva: 5 giorni tra stand, fiumi di vino, carri di frutta e spettacoli

Dall’8 al 12 settembre 2023 torna la grande Festa dell’Uva di Solopaca (in provincia di Benevento), uno degli eventi più attesi in Campania dedicato al tipico frutto e al vino di qualità.

Festa dell’Uva di Solopaca 2023: tra stand, carri e spettacoli

Il caratteristico paese della valle Telesina celebra l’uva, che ha consentito al vino di Solopaca di ottenere la denominazione di origine controllata, con una grande festa tra percorsi di gusto, tradizioni, sfilate ed esibizioni dal vivo.

Momento clou della rassegna è la sfilata dei carri allegorici costruiti dai maestri carraioli e completamente rivestiti da chicchi di uva incollati uno ad uno, che sosteranno per le vie del Paese per poter essere ammirati da cittadini e visitatori.

Per l’edizione 2023, nella tradizionale data della seconda domenica di settembre ci saranno esposizioni d’arte, stand di prodotti tipici ed enogastronomici e un’area dedicata ai migliori vini del Sannio. Non mancheranno visite guidate con i figuranti del Corteo Storico che attraverseranno i luoghi storici di Solopaca. Ad arricchire il weekend dell’uva le escursioni in Mountain Bike costeggiando i vigneti e gli spettacoli musicali in programma.

Si parte venerdì 8 settembre con l’inaugurazione della festa e lo spettacolo degli Almaterra Popolare alle ore 21 in piazza Perlingieri. Il divertimento prosegue, dalle 23, con Radio Company in Action Summer Tour 2023. Il 9 settembre, ancora in piazza Perlingieri, ci sono gli Arietta Popolare in concerto (ore 20) e i Taranta 3 (ore 22), con dj-set di Nicky Pacelli e Antonio Coletta da mezzanotte.

Domenica, 10 settembre, alle 9:30 parte la sfilata dei carri allegorici lungo le vie del paese. Dalle 16 in poi si susseguono lo Spettacolo degli Sbandieratori, lo show dei Bottari di Solopaca e quello di Gigi Menci. Alle 21 spazio alla musica popolare con il Movimento Popolare Sannita e, infine, alle 23 l’intrattenimento continua con Regis Live.

L’11 settembre alle 17 è in programma il convegno La Campania del Vino e il Regional Branding, alle 19 c’è la sfilata dei carri contromano e, infine, alle 20:30 parte Cantasolopaca, al kermesse canora rigorosamente live. Nella giornata conclusiva del 12, dalle 21 a mezzanotte è prevista la sosta dei carri allegorici con la premiazione.