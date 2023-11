Inizia il Natale al Castello di Limatola: tra mercatini, luci e la grande Baita di Babbo Natale

Torna la magia dei Mercatini di Natale al Castello di Limatola che quest’anno saranno inaugurati dal 10 al 12 novembre e torneranno ad accogliere i visitatori ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che si tiene ogni anno tra le sale della suggestiva residenza medievale, situata tra le province di Benevento e Caserta.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola 2023

Anche quest’anno grandi e piccini potranno immergersi in un percorso fatto di luminarie, danzatori, artisti di strada, mestieri medievali, gastronomia e tanti stand con oltre mille espositori che proporranno un’ampia varietà di artigianato, antiquariato, ceramiche e specialità tipiche. Non mancherà la grande Baita di Babbo Natale, un luogo magico dove tutti i bambini potranno scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

Scelto dai membri della famiglia Squeglia – organizzatori e proprietari della struttura – il tema dell’edizione XIV di Cadeaux al Castello è Note di Natale, dedicato alla musica e all’atmosfera del periodo più magico dell’anno. In ogni settore del castello sarà, infatti, possibile ascoltare in sottofondo una canzone diversa.

“Ho voluto giocare con l’assonanza con la notte di Natale, la cui magia è legata soprattutto alle note della tradizione natalizia” – ha spiegato Pina Martone Squeglia. La scelta delle melodie si lega alle tante emozioni che suscita il periodo natalizio, dall’allegria (con Joy To the world o Here comes Santa Claus) alla nostalgia (Quando nascette Ninno e Stille nacht) passando per la speranza (We wish you a Merry Christmas), l’estasi (Christmas in love) e la meraviglia (Carol of the bells). Il tutto per un finale gioioso con Natale al Castello del maestro Beppe Vessicchio.

I mercatini del Castello di Limatola saranno visitabili dal 10 al 12 novembre e dal 17 novembre al 10 dicembre 2023 con accesso dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22. Nei weekend, da venerdì a domenica, l’orario di chiusura è previsto per le 23:30.

Dal lunedì al giovedì il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, il venerdì è di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Il sabato, la domenica e nella giornata di venerdì 8 dicembre, il costo è di 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini con visita al mattino mentre sale a 15 euro per gli adulti se si accede di pomeriggio.

Per i bambini fino a 3 anni l’ingresso è gratis. Per i gruppi di minimo 40 persone sono previsti specifici sconti. Nel biglietto di ingresso è inclusa la consumazione di un bicchiere di vin brulè o succo di frutta. I tickets possono essere acquistati online sul sito ufficiale di Cadeaux al Castello. Dal lunedì al venerdì è possibile acquistarli anche sul posto, il giorno stesso della visita.