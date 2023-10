La magia del Natale con i primi Mercatini nell’incantevole Castello: biglietti da 2 euro

Si avvicina il periodo più magico dell’anno portando con sé il lancio dei primi eventi natalizi: a partire dal 18 novembre,e fino al 17 dicembre, al Castello dell’Ettore, incastonato nell’incantevole borgo di Apice Vecchia (Benevento), avrà inizio la quinta edizione dei Mercatini di Natale che si preannuncia ricca di novità.

Mercatini Natale al Castello dell’Ettore: biglietti a partire da 2 euro

Tra stand artigianali e gastronomici, spettacoli incantevoli, suggestive luminarie e viste mozzafiato dall’alto del maestoso Castello, tutti potranno immergersi nell’autentica atmosfera natalizia, andando alla scoperta di una location d’eccezione, il borgo di Apice Vecchia, non a caso definito “la piccola Pompei del ‘900”.

Grandi e piccini potranno degustare piatti tipici, curiosare tra oggetti e capi d’artigianato, assistere a spettacolari esibizioni e divertirsi con esilaranti attrazioni. Sarà possibile incontrare il leggendario Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda oppure assistere alla magia dei giocolieri del fuoco e la danza del ventre.

La grande novità di quest’anno è lo spazio The Magic School of Hogwarts, interamente dedicato alla saga di successo del magico mondo di Harry Potter. Non mancheranno elfi, zampognari e l’immancabile Babbo Natale, pronto ad incontrare tutti i partecipanti.

Il tutto in uno scenario da sogno, passeggiando tra suggestivi vicoli e antiche mura, scoprendo un mondo di tesori nascosti e vivendo un’esperienza ricca di storia, arte e cultura. Nel corso dell’evento saranno organizzate anche visite guidate del borgo.

I mercatini si svolgeranno nei seguenti giorni: 18/19 – 25/26 novembre, 2/3 – 8/9/10 – 16/17 dicembre. Il sabato dalle 15 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 22. Il costo del biglietto è di 2 euro per i bambini e 8 euro per gli adulti. L’ingresso è gratis per i portatori di handicap e un loro familiare (o altro accompagnatore) che potranno accedere in tutti gli spazi del Castello tranne nell’antica torre.

Il biglietto mattutino, con permanenza fino alle 13, ha un costo di 6 euro ed è gratuito per i bambini. Per gruppi o pullman con un minimo di 20 persone il costo del biglietto pomeridiano è di 6 euro per gli adulti e gratuito per i bambini.