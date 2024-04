Sono ufficiali le date del primo dei due ritiri che la SSC Napoli sosterrà quest’estate prima dell’inizio della stagione calcistica, previsto per il weekend del 17 agosto con la prima giornata di Serie A.

UFFICIALE/ Il sindaco di Dimaro annuncia le date del ritiro azzurro: inizierà durante l’Europeo

Ad annunciarle è stato il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, che è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Queste le dichiarazioni rilasciate a riguardo:

“La provincia ha firmato il contratto: il ritiro della SSC Napoli in Trentino si svolgerà dall’11 al 21 luglio. Siamo contenti di rivederci, e che sia stato firmato questo contratto triennale. Per altri tre anni gli azzurri saranno da noi a Dimaro-Folgarida. Dovremmo riuscire a finire i lavori per la nuova palestra, per l’anno prossimo sarà disponibile anche un parco soprastante al campo d’allenamento”.

Inizierà dunque il prossimo 11 luglio l’annata calcistica del club di Aurelio De Laurentiis, che per quella data certamente avrà ultimato il casting per il nuovo allenatore. Al 90% sarà Antonio Conte, come confermato poche ore fa anche dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sempre molto vicino alle dinamiche che riguardano il Napoli.

Il ritiro in Trentino inizierà prima della fine dei Campionati Europei di calcio, la cui finale è prevista per il 14 luglio.