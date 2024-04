Nasce “Diegologia”, il corso di laurea per i Maradoniani di tutto il mondo: come iscriversi

È nato il corso di laurea in “Diegologia”. Da una geniale idea della rivista Meta Sentidos en Juego, la Cattedra Maradoniana ha preso vita pochi giorni fa. Tra i docenti, spicca il nome di Fernando Signorini, preparatore atletico e uomo ombra del Pibe de Oro, nonché suo grande amico.

Sono ben 18 le materie, organizzate sulla falsa riga delle canoniche università, con tanto di semestri. L’organizzazione è serissima, è c’è anche la possibilità di assistere alle lezioni da remoto, per i seguaci di tutto il mondo che non si vogliono lasciar scappare un’occasione del genere.

Sul sito ufficiale è possibile reperire tutte le informazioni, in lingua spagnola: i corsi a distanza saranno effettuati tramite la piattaforma Zoom. Spazio dunque anche per i tifosi del Napoli, che difficilmente rimarranno indifferenti alla notizia.

Diegologiàs, la presentazione del corso

Diego Armando Maradona è una persona su cui pesano quasi cento libri in Argentina e nel mondo, la maggior parte dei quali pubblicati con lui durante la sua vita; un supporto scritto che affronta l’inafferrabile delle sue molteplici dimensioni. La letteratura, la fotografia, la storia, la comunicazione e tante altre discipline ci dicono che la cosmogonia “Maradona” è un universo ancora in espansione.

In questo particolare stato di cose, con un Maradona “straniato da questi tempi”, fisicamente assente e presente nel sentimento popolare, la Cattedra Diegology è una piccola costellazione di quell’universo infinito, che traccia il suo percorso analitico a partire dalla figura di punta di Diego. La sua presenza ci permette di indagare e dibattere concetti che attraversano molti corpi, ma in Maradona stabiliscono l’ampia dimensione pubblica che continua ancora oggi.

Conosciamo le sue origini ritratte fino allo sfinimento; Conosciamo le loro amicizie rivelate attraverso legami circolari, immaginari o addirittura polizieschi; Ci assiste un ricordo infinito della sua immagine in video, foto, gif, adesivi, meme; Capiamo che la letteratura se ne occupa mentre ci pensiamo; celebriamo la sua insubordinazione e ribellione mentre ci commuove la sua santificazione in cartoncini; e da qualche parte siamo diventati idolatri di un D10S nato, cresciuto e costruito per credenti e atei.

A questo punto capiamo che Fiorito non è più lo stesso dopo Diego, né lo è il fotogiornalismo, tanto meno la scrittura sportiva, i racconti biografici o la fraseologia popolare; Anche la nostra comunicazione è cambiata da quando sui social utilizziamo gesti o parole per inviare messaggi che riassumono un’idea.

Per questo, in ciascuno dei 18 incontri della nostra cattedra Diegologia, proponiamo di analizzare le relazioni e i concetti che hanno forgiato Maradona, comprendendo come questi si siano modificati dopo essere stati attraversati dalla sua presenza insistente e simbolica.

Diego Armando Maradona: corpo, parole, gesti e immagine. Quattro elementi che, tra l’altro, hanno oggettivato, per decenni, milioni di interpretazioni, azioni e sentimenti in altri corpi individuali e collettivi.

Diegológias nasce come spazio di riflessione, dibattito, ricerca e interrogativo su Diego e sulle situazioni che costruiscono la nostra storia.

La sfida è proprio lì, nel pensare alle nostre storie e alle nostre vite, attraversate da Diego e pensare a Diego attraversato dalle costruzioni della nostra storia e delle nostre stesse vite. I “famosi” ultimi 70 anni del nostro Paese coincidono, allo stesso tempo, con la nascita di Diego Armado Maradona che divenne un fenomeno sociale, che si appropriava di vari gruppi e, allo stesso tempo, mantiene legami amorosi con ciascuno di noi. Anche dopo la sua assenza fisica,è un corpo sempre pronto a continuare ad essere.

Diegológias, come collettivo di formazione, continua ad essere, allo stesso tempo, uno spazio per pensare alle nostre passioni e alla nostra storia recente come popolo, alle nostre sconfitte e ai nostri percorsi. Uno spazio per popolare questa realtà pesante con parole e gesti. Da qui la necessità di pensare al corso come spazio di incontro, per continuare ad indagare la nostra storia: maradoniana e viscerale.

Cattedra Maradoniana, corsi anche virtuali: i dettagli

La Cattedra Maradoniana prevede due tipologie di corsi:

MODALITÀ DAL VIVO

Ogni giovedì dalle 18:30 alle 20:30 presso la Librería Vuelvo al Sur (La Rioja 2127, Parque Patricios, CABA), vincitrice, nel 2023, del Premio Lavoro Libraio della Fiera degli Editori (FED)

(40 PERSONE).

Primo semestre da giovedì 18 aprile a giovedì 25 luglio

(9 incontri): 18 aprile/2 maggio/16 maggio/30 maggio/13 giugno/27 giugno/11 luglio/18 luglio/25 luglio

Secondo semestre da giovedì 22 agosto a giovedì 28 novembre.

(9 incontri): 22 agosto/5 settembre/19 settembre/3 ottobre/17 ottobre/31 ottobre/14 novembre/21 novembre/28 novembre

MODALITÀ VIRTUALE

Per i Maradoniani di tutto il mondo, il venerdì dalle 16 alle 18 tramite ZOOM. (QUOTE ILLIMITATE)

Primo semestre da venerdì 19 aprile a venerdì 26 luglio

(9 incontri): 19 aprile/3 maggio/17 maggio/31 maggio/14 giugno/28 giugno/12 luglio/19 luglio/26 luglio (chiusura del primo semestre)

Secondo semestre da venerdì 23 agosto a venerdì 29 novembre.

(9 incontri): 23 agosto/6 settembre/20 settembre/4 ottobre/18 ottobre/1 novembre/15 novembre/22 novembre/29 novembre