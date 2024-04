De Rossi soddisfatto del pareggio: “Il Napoli è la squadra più forte insieme all’Inter”

Il Calcio Napoli non riesce a strappare i tre punti contro la Roma, nonostante il vantaggio nel finale targato Victor Osimhen. Gli azzurri continuano ad attraversare un periodo nero che li vede sempre più lontani dalla lotta europea e alcuni calciatori sembrano aver tirato i remi in barca. C’è però chi è rimasto sorpreso in positivo della squadra partenopea, ed è Daniele De Rossi, che durante una sua intervista a Laroma24 ha azzardato un paragone tutt’altro che scontato che ha fatto parlare tanto nelle ultime ore.

De Rossi loda il Napoli, le parole fanno il giro del web

Il tecnico, ai microfoni nel post partita di Napoli-Roma, si è espresso così sulla squadra di Francesco Calzona: Un po’ di consapevolezza e di lucidità nel girare il pallone a centrocampo, c’erano molti spazi per far male agli avversari, soprattutto alle spalle del loro centrocampo. Ci sono mancate la brillantezza e la forza di battere una squadra così forte. Verso fine campionato può mancare un po’ di energia visti i tanti impegni ravvicinati, ma quando incontri squadre come il Napoli, che è la più forte insieme all’Inter, diventa difficile in ogni condizione fisica”.

Sulla partita in generale: “Pareggio utile ma non utilissimo ai fini della classifica. Peccato, eravamo andati in vantaggio al 60’, ma il campo ha detto che forse non meritavamo la vittoria finale. Quando arrivi a pochi minuti dalla fine stando in vantaggio devi gestirla meglio, potevamo prendere il gol prima, ma lo abbiamo preso in maniera abbastanza sfortunata con un rimpallo. Abbiamo rimesso in piedi una partita che sembrava persa grazie al nostro grande cuore e orgoglio e infine l’abbiamo difesa con l’intervento di Mancini, che rappresenta il disegno perfetto di questa squadra che non molla mai. Nonostante questo, bisogna fare meglio”.