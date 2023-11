Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa: inizia la magia con la Fabbrica del Cioccolato

Torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa l’ormai consolidato appuntamento con i Mercatini di Natale Napoli, l’evento giunto alla sua quinta edizione che ogni anno registra un boom di presenze, in programma dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

La scorsa edizione ha collezionato 111.000 ingressi totali, più del doppio rispetto alle prime due e 40.000 in più rispetto alla stagione precedente. Un record che nel 2023 si proverà a battere, contando anche su percentuali di affluenza slegate dal territorio napoletano: lo scorso anno il 35% di pubblico è giunto da fuori Napoli e, addirittura, dall’estero.

Mercatini di Natale Napoli 2023

Come ogni anno, la magia della location incastrata tra il mare e la strada ferrata, accompagnerà i visitatori in una speciale esperienza natalizia: dalle tradizionali casette di legno alla ricchissima area food, passando per spettacoli e parate itineranti.

Anche quest’anno tantissimi artigiani, artisti, commercianti e ristoratori accoglieranno i visitatori nella galleria espositiva dei Mercatini posta lungo il vialone e all’interno dell’area food adiacente. Un’occasione unica anche per visitare i padiglioni del Museo e ammirare l’immenso patrimonio di locomotive e modellini storici.

Un fiume di cioccolato arriva ai Mercatini di Natale Napoli 2023

Da ormai cinque edizioni, per più di un mese, i Mercatini di Natale animano il Museo di Pietrarsa. Soltanto a partire dallo scorso anno, però, hanno adottato un tema, un filo rosso che li caratterizza e li rende ancora più speciali: quest’anno a caratterizzare l’evento sarà il cioccolato, attraverso le suggestioni del celebre romanzo per bambini La fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl.

Per l’occasione sarà allestita a tema anche la Sala dei 500 del Museo, al cui interno andranno in scena show e laboratori con caramelle e cioccolato tra i protagonisti. Tra gli eventi “cioccolatosi” figurano: la caccia al tesoro Sulle tracce del Grinch che ha rubato il Cioccolato, la proiezione del film interattivo Le meraviglie del Cacao, la Choco Dance per i bambini, il Willy show alla fabbrica di cioccolato, la Choco Parade nel viale degli artigiani e il Candy Man Show.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

I biglietti per accedere ai Mercatini di Natale Napoli 2023 sono acquistabili in loco al botteghino del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa oppure online su Live Ticket fino alle 23:59 del giorno precedente rispetto alla data scelta.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 8,80 euro nei giorni feriali e di 13,20 euro nei giorni festivi e nel weekend. Il biglietto ridotto, invece, ha un costo di 6,60 euro e ne hanno diritto i bambini dai 3 ai 12 anni. Il biglietto è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità.

Quest’anno c’è anche una novità: entra a far parte della famiglia dei Mercatini di Natale Napoli il biglietto aperto, un ticket senza data, dal costo di 14,85 euro. Si ricorda che, nell’arco del mese di Mercatini, ci saranno alcuni giorni di chiusura: il 4 e l’11 dicembre, il 24, il 25, il 31 dicembre e l’1 e il 2 gennaio per le festività.

Breve storia del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il Real Opificio di Pietrarsa, la prima fabbrica di locomotive d’Italia, rappresenta un grande vanto per la storia del Sud. Fu istituito nel 1840 da Ferdinando II di Borbone nel tratto di strada compreso tra San Giorgio a Cremano, Napoli e Portici.

In un primo momento, lo scopo dell’impianto era quello di produrre materiale civile e bellico ma successivamente il re volle che il materiale prodotto in questa struttura fosse destinato alla costruzione e alla riparazione di locomotive. All’interno dei padiglioni del Museo, infatti, è possibile ripercorrere e toccare con mano la storia dell’industria ferroviaria italiana e, in particolare, del Sud.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Giorni di chiusura: 4, 11, 24, 25 e 31 dicembre 2023, 1 e 2 gennaio 2024

Costo dei biglietti: adulto: € 8,80 / € 13,20, bambino (3-12 anni) € 6,60, (0-2 anni) e diversamente abili gratuito (sito web Live Ticket)

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli