Mercatini di Natale 2023 al Museo di Pietrarsa: il programma completo degli eventi

I Mercatini di Natale Napoli tornano a riempire di magia le feste e la splendida cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa anche quest’anno! Questa quinta edizione, dopo il grandissimo e sempre crescente successo di quelle precedenti, sarà caratterizzata da un tema molto speciale: sarà il cioccolato il filo rosso che terrà insieme ogni punto del ricchissimo programma degli eventi dei Mercatini di quest’anno.

Programma Mercatini di Natale Napoli 2023

Come ormai da tradizione, i meravigliosi padiglioni del Museo di Pietrarsa saranno attivamente coinvolti nella magia dei Mercatini dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: per l’occasione, infatti, sarà allestita a tema anche la Sala dei 500 del Museo, al cui interno andranno in scena show e laboratori con caramelle e cioccolato tra i protagonisti. Tra gli eventi “cioccolatosi” figurano: la caccia al tesoro Sulle tracce del Grinch che ha rubato il Cioccolato, la proiezione del film interattivo Le meraviglie del Cacao, la Choco Dance per i bambini, il Willy show alla fabbrica di cioccolato, la Choco Parade nel viale degli artigiani e il Candy Man Show.

Nelle zone esterne del polo museale, invece, artigiani, artisti, commercianti e ristoratori accoglieranno i visitatori nella galleria espositiva lungo il vialone principale che incornicia la statua di Ferdinando II di Borbone e nell’area food adiacente.

I Mercatini di Natale Napoli 2023 avranno due programmi ricchissimi: il programma giornaliero dei giorni feriali e quello dei giorni festivi/weekend. I programmi scandiranno l’intera giornata dall’apertura dell’evento alle ore 10:00 fino alla chiusura alle ore 22:30 (l’ultimo accesso consentito sarà entro le 21:30, la galleria espositiva chiuderà alle 22:00 e l’area food alle 22:30).

Programma Mercatini di Natale Napoli giorni feriali

Tutti i giorni, dal martedì al venerdì, il programma giornaliero completo sarà il seguente:

Ore 10:00 Benvenuto e saluto agli ospiti e apertura di tutte le postazioni.

Ore 10:30 Gli elfi salutano tutti i bambini

Ore 11:00 Partenza percorso teatralizzato itinerante guidato verso la meravigliosa Fabbrica del Natale

Ore 11:30 Proiezione in sala cinema “Le meraviglie del Cacao”

Ore 12:00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha rubato il cioccolato”

Ore 12:30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 13:00 Choco Dance

Ore 13:30 Favole di Natale (live show)

Ore 15:00 Partenza percorso teatralizzato itinerante guidato verso la meravigliosa Fabbrica del Natale

Ore 15:30 Proiezione in sala cinema “Le meraviglie del Cacao”

Ore 15:30 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha il cioccolato”

Ore 16:00 Favole di Natale (live show)

Ore 16:30 Willy show alla fabbrica di cioccolato

Ore 17:00 Partenza percorso teatralizzato itinerante guidato verso la meravigliosa Fabbrica del Natale.

Ore 17:30 Proiezione in sala cinema “Le meraviglie del Cacao”

Ore 18:00 Willy show alla fabbrica di cioccolato

Ore 18:30 Dimostrazione di creazione di caramelle e assaggio

Ore 19:00 Favole di Natale (live show)

Ore 19:30 Choco Dance

Ore 20:00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha il cioccolato”

Ore 20:30 Choco Parade

Ore 20:30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 21:00 Willy show alla fabbrica di cioccolato

Ore 21:30 Choco Dance, sfilata dei personaggi e buonanotte

Programma Mercatini di Natale Napoli weekend e festivi

Tutti i weekend e durante i giorni festivi, il programma giornaliero completo sarà il seguente:

Ore 10:00 Benvenuto e saluto agli ospiti e apertura di tutte le postazioni.

Ore 10:30 Saluto con i personaggi dei Mercatini di Natale

Ore 11:00 CHOCO PARADE

Ore 11:00 Partenza percorso teatralizzato itinerante guidato verso la meravigliosa Fabbrica del Natale (ogni percorso termina con la proiezione in sala cinema del nostro film inedito LE MERAVIGLIE DEL CACAO)

Ore 11:30 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha rubato il cioccolato”

Ore 11:30 The Candy Man Show (live show)

Ore 12:00 CHOCO DANCE

Ore 12:30 Musical di Natale “LA VERA STORIA DI PINOCCHIO”

Ore 13:00 Willy Show

Ore 13:30 The Candy Man Show (live show)

Ore 13:30 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha rubato il cioccolato”

Ore 14:30 Musical di Natale “LA VERA STORIA DI PINOCCHIO”

Ore 15:00 Willy Show

Ore 15:30 CHOCO DANCE

Ore 15:30 Partenza percorso teatralizzato itinerante guidato verso la meravigliosa Fabbrica del Natale (ogni percorso termina con la proiezione in sala cinema del nostro film inedito LE MERAVIGLIE DEL CACAO)

Ore 16:00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha rubato il cioccolato”

Ore 16:00 The Candy Man Show (live show)

Ore 16:30 Musical di Natale “LA VERA STORIA DI PINOCCHIO”

Ore 17:00 Dimostrazione di creazione di caramelle alla Fabbrica e assaggio

Ore 17:30 Willy Show

Ore 18:00 The Candy Man Show (live show)

Ore 18:00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha rubato il cioccolato”

Ore 18:30 Musical di Natale “LA VERA STORIA DI PINOCCHIO”

Ore 19:00 CHOCO PARADE

Ore 19:00 CHOCO DANCE

Ore 20:00 Partenza percorso teatralizzato itinerante guidato verso la meravigliosa Fabbrica del Natale (ogni percorso termina con la proiezione in sala cinema del nostro film inedito LE MERAVIGLIE DEL CACAO)

Ore 20:30 The Candy Man Show (live show)

Ore 20:30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 21:00 Willy Show

Ore 21:30 CHOCO DANCE

Ore 22:00 CHOCO PARADE E BUONANOTTE

Quanto costano e come acquistare i biglietti

I biglietti per accedere ai Mercatini di Natale Napoli 2023 sono acquistabili in loco al botteghino del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa oppure online su Live Ticket fino alle 23:59 del giorno precedente rispetto alla data scelta.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 8,00 euro nei giorni feriali e di 12,00 euro nei giorni festivi e nel weekend. Il biglietto ridotto, invece, ha un costo di 6,60 euro e ne hanno diritto i bambini dai 3 ai 12 anni. Il biglietto è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità.

Quest’anno c’è anche una novità: entra a far parte della famiglia dei Mercatini di Natale Napoli il biglietto aperto, un ticket senza data, dal costo di 14,85 euro. Si ricorda che, nell’arco del mese di Mercatini, ci saranno alcuni giorni di chiusura: il 4 e l’11 dicembre, il 24, il 25, il 31 dicembre e l’1 e il 2 gennaio per le festività.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Giorni di chiusura: 4, 11, 24, 25 e 31 dicembre 2023, 1 e 2 gennaio 2024

Costo dei biglietti:

– in settimana € 8,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– nei weekend e nei giorni festivi € 12,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– diversamente abili gratuito (sito web Live Ticket)

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli