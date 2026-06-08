Biagio Antonacci in concerto agli Scavi di Pompei, 10 serate di magia: date e biglietti

Biagio Antonacci torna in concerto in Campania, facendo nuovamente tappa a Pompei per il suo nuovo tour 2026.

L’artista si esibirà al Teatro Grande di Pompei, il suggestivo anfiteatro a cielo aperto nel magico scenario degli Scavi, regalando ben 10 serate di magia agli spettatori. La musica del celebre cantautore milanese incanterà la platea in una inedita versione acustica, dando il via ad un vero e proprio viaggio nelle emozioni attraverso i suoi più grandi successi.

Dopo le tappe al Teatro Greco di Tindari (ME), all’Anfiteatro Romano di Lucera (FG) e all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), Antonacci concluderà il gran tour a Pompei nelle seguenti date: 22, 23, 25, 26, 27, 29 e 30 settembre; 2, 3 e 4 ottobre.

“Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto” – ha commentato l’artista.

I biglietti sono acquistabili online, sulla piattaforma TicketOne, o presso i rivenditori autorizzati. I prezzi partono dai 69 euro fino agli 89 euro, in base alla postazione scelta in fase di prenotazione.