Madonna della Neve a Torre Annunziata: un ricco programma fra fede, folklore e spettacoli

Torre Annunziata si prepara a vivere il momento dell’anno più atteso dall’intera comunità: i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Neve. Quest’anno la festa sarà arricchita da un ricco programma di eventi, organizzato dalla Basilica della Madonna della Neve.

Fede, folklore e spettacoli per la Madonna della Neve

Il programma religioso prenderà il via martedì 13 ottobre con il novenario solenne in Basilica, dando inizio a un percorso di preghiera che accompagnerà i fedeli fino al giorno della festa.

Domenica 18 ottobre sarà la volta del corteo istituzionale, accompagnato dal tradizionale omaggio floreale alla Madonna.

Giovedì 22 ottobre, giorno della ricorrenza, si entrerà nel vivo delle celebrazioni. La Basilica aprirà le porte all’alba e in mattinata si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Nola.

A seguire, la tradizionale processione attraverserà le principali strade cittadine, partendo da piazza Giovanni XXIII e proseguendo lungo via De Simone e corso Vittorio Emanuele III.

Oltre alle celebrazioni solenni, il programma proposto dalla Basilica della Madonna della neve prevede anche numerosi momenti di dibattito, convivialità e festa.

Si parte dagli appuntamenti culturali, con incontri dedicati alla storia e alla tradizione locale. Fra questi, la passeggiata lungo la Strada Regia delle Calabrie (Da Villa Parnaso alla Basilica), con visita allo splendido Ipoego delle anime, recentemente restaurato. Previste anche numerose attività per bambini, con animazione, giochi e spettacoli in piazza Giovanni XXIII.

Spazio anche allo sport, con incontri di boxe olimpica, esibizioni e premiazioni, oltre a uno spettacolo di danza aerea previsto per giovedì 22 ottobre alle 18 in piazza Cesaro, a cura della scuola “Ause Sporting Club”.

Il programma offre, inoltre, appuntamenti dedicati alla musica e allo spettacolo, con esibizioni di gruppi folkloristici, concerti e performance di danza. Tra gli eventi principali figurano il concerto di Emiliana Cantone, previsto per venerdì 23 ottobre alle 21.30 in piazza Giovanni XXIII, e quello di Monica Sarnelli, in programma sabato 24 ottobre alle 21.30 nella stessa piazza. La serata conclusiva sarà arricchita, alle 23, da uno spettacolo pirotecnico ai giardinetti.

Nonostante il dibattito ancora acceso riguardo l’assenza di luminarie nelle strade principali, Torre Annunziata è pronta a riunirsi ancora una volta per celebrare la propria patrona, in un momento di forte appartenenza per l’intera comunità.

La locandina del programma

In diretta sui canali di Vesuvio Live

Quest’anno Vesuviolive.it sarà al vostro fianco per raccontarvi la festa in diretta, permettendo anche a chi non può partecipare fisicamente di vivere ogni momento dei festeggiamenti. La processione sarà, infatti, visibile sul nostro canale YouTube Youtube.com/@VesuvioLiveTV, anche tramite Smart TV, e sulla nostra pagina Facebook.