Apre il Supercinema di San Giovanni, tra film e tram storico: oltre un mese di eventi gratis

Dal 22 ottobre al 13 dicembre 2026, lo storico cinema di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, torna protagonista della vita culturale del quartiere dopo quarant’anni di chiusura: in attesa della riapertura, con il lancio dell’iniziativa “Prossima Fermata: SuperNEST”, si susseguiranno svariati appuntamenti tra film, teatro, musica e passeggiate urbane a ingresso gratis.

SuperNEST, riapre il cinema di San Giovanni: eventi gratis

Un ricco programma di eventi che si terranno tra il NEST, l’Arena SuperNEST, le strade del quartiere e a bordo di uno storico tram ANM, per accompagnare la rinascita dello storico cinema di Napoli Est. Il progetto, a cura di NEST Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Adriano Pantaleo e Francesco Di Leva, è promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, con Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio Unesco e degli Itinerari Culturali della Campania.

Le attività accompagnano il recupero dell’ex sala cinematografica, promosso dal Comune di Napoli, in vista della sua trasformazione in un polo dedicato al cinema, al teatro, alla musica e alla comunità.

Il programma

Il cinema ricomincia dalla soglia — 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 e 10 dicembre

Il portone dell’ex Supercinema si apre per accogliere performance di trenta minuti in cui sequenze di film muti incontrano la musica dal vivo. Immagini e suoni si affacciano sulla strada, invitando gli abitanti e i passanti a fermarsi e riscoprire lo storico cinema. Ad accompagnare le proiezioni saranno i musicisti Mariano Bellopede, Reiner, Emanuele Amendola, Marco Vidino e Caterina Bianco. Ingresso libero, senza prenotazione e senza accesso agli spazi interni.

Arena Prima Luce — dal 29 ottobre al 1° novembre, ore 20.00

Quattro serate di cinema all’aperto nell’Arena SuperNEST, accompagnate da incontri e interventi di protagonisti del mondo del cinema. Il pubblico è invitato a portare la propria sedia.

29 ottobre: Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. 30 ottobre: La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, con la partecipazione di Alessandro Cassigoli.

La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, con la partecipazione di Alessandro Cassigoli. 31 ottobre: Effetto notte di François Truffaut, con Bruno Oliviero.

Effetto notte di François Truffaut, con Bruno Oliviero. 1° novembre: Passione di John Turturro, alla presenza del produttore Luciano Stella.



TEATram — 14, 15, 21, 22, 28 e 29 novembre

Teatro e musica salgono a bordo di uno storico tram ANM, lungo il percorso tra il centro di Napoli e San Giovanni a Teduccio.

14 e 15 novembre – “Costituzione in rap”: una performance dedicata ai principi fondamentali della Costituzione, interpretati da giovani artisti della scena rap napoletana.

una performance dedicata ai principi fondamentali della Costituzione, interpretati da giovani artisti della scena rap napoletana. 21 e 29 novembre – “Teduccio on the road”: uno spettacolo itinerante ispirato ai grandi road movie, con la regia di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Miale di Mauro.

uno spettacolo itinerante ispirato ai grandi road movie, con la regia di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Miale di Mauro. 22 e 28 novembre – “Tram in musica”: concerti acustici con Flo e Roberto Colella.



Cammini di Quartiere – dal NEST al SuperNEST — 8 e 22 novembre, 13 dicembre

Passeggiate guidate attraverso San Giovanni a Teduccio, con incontri con artisti e abitanti, testimonianze sul vecchio Supercinema, brevi performance e videomapping a cura di Alessandro Papa.

In occasione della prima passeggiata, domenica 8 novembre, prenderà il via anche la videoinstallazione dedicata alle testimonianze degli abitanti e alla memoria dello storico Supercinema, a cura di Alessandro Papa e Mariano Soria, con il supporto tecnico di Livia Ficara.